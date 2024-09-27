零跑汽车国际正式亮相欧洲。

这是大型汽车制造商与专门从事新能源汽车的中国 OEM 之间在电动汽车领域的首次全球合作。具体而言，由 Stellantis 牵头成立的合资公司持股比例为 51:49，旨在进一步提高零跑汽车在全球最大汽车市场之一中国市场的销量，同时利用 Stellantis 在国际市场上的稳固商业影响力来提高零跑汽车在其他地区的销量。

零跑国际销售的C10和T03车型搭载了最先进的电动技术，在性能、效率、安全性和续航里程方面均达到了较高水平。其中，C10 SUV是零跑首款面向全球市场、符合国际安全和设计标准的车型。

对于想要“跃升”到纯电动汽车 (BEV) 并需要真正的家庭用车的客户来说，C10 是完美的选择。此外，Stellantis 的分销网络保证服务和援助方面的安心，以实惠的价格提供家庭出行服务。

零跑全新 D-SUV 凭借一流的安全性、智能的用户体验和一流的舒适度，满足了家庭对现代电动汽车的所有需求。具体来说，C10 基于零跑自主研发的 LEAP 3.0 架构，采用一流的智能电动技术，包括中央集成电子配置、CTC 系统和零跑真正的代表作——智能驾驶舱。

这款电动 C10 SUV 拥有 D 级车般的尺寸和众多功能、同级车中最佳的驾驶体验、420 ​​公里的 WLTP 续航里程和一流的安全标准。在凭借其技术设计和惊艳外观荣获“2023 年国际 CMF 设计奖”后，它最近又荣获法国设计奖 (FDA) 的“2024 年金奖”和美国 MUSE 设计奖的“2024 年金奖”。

T03 是欧洲媒体活动的第二款车型，也必将引起人们的关注。T03 是城市的明智之选，它是一款紧凑型五门 A 级车，尺寸与 B 级车相似。除了优雅之外，这款车驾驶起来也非常愉快，WLTP 续航里程为 265 公里。此外，它在 JD Power 2023 年新车质量研究中的紧凑型电池电动汽车领域中名列第一。简而言之，T03 是城市的明智之选，因为它将较小的尺寸（使其在交通中灵活）与尖端的电力推进系统相结合，价格极具竞争力。

据 Stellantis 介绍，C10 SUV 的起售价为 36,400 欧元，而 T03 的起售价为 18,900 欧元。