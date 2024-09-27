西门子已宣布计划剥离其电动汽车业务。该公司于 2018 年将其电动汽车充电业务捆绑在一起，并于 2022 年将其组织成一个独立的业务部门。

西门子电动汽车业务目前拥有强大的技术核心和产品组合，此次剥离将赋予该业务创业自由，使其转变为更灵活、更专注、更高效的市场参与者。这将使西门子电动汽车业务能够更好地利用快速增长且充满活力的电动汽车充电基础设施市场中的机遇。

西门子进行了有针对性的有机投资，以打造 eMobility 业务的技术领先地位并加强产品组合。该业务还进行了多次收购，包括最近的 Heliox，该公司是一家专注于电动巴士和电动卡车车队的直流快速充电解决方案专家。对Heliox 的收购扩大了西门子的市场范围，主要是在欧洲和北美，同时提高了电力电子方面的能力。

即将进行的分拆将把西门子电动汽车和氦氧混合气合并成一个专门的法律架构，该架构将充分利用西门子的经验和创新以及氦氧混合气的开拓性文化。这一未来架构将创造最佳条件，推动进步并扩大市场领导地位，进一步加速交通运输的可持续转型。

“eMobility 的新架构将使该业务部门能够通过专注于高潜力业务部门和具有战略意义的地区来加速盈利。它将有更大的自由度来根据业务优势确定其重点领域。该业务部门将处于有利地位，能够建立新的合作伙伴关系，通过新的销售渠道增加客户访问量，并丰富新终端市场的能力，”西门子股份公司董事会成员兼智能基础设施首席执行官 Matthias Rebellius 表示。“建设电动汽车充电基础设施对于实现交通电气化至关重要，这是到 2050 年实现净零排放目标的核心部分。”

西门子电动汽车业务为各种应用提供物联网硬件、软件和服务，用于 11 千瓦至 1 兆瓦的交流和直流充电。目前，该公司在德国、葡萄牙、美国、印度和荷兰设有生产和研发基地。