2025 款奥迪 Q6 e-tron 奥迪将在 2024 年底推出四款 e-tron 车型系列中的 11 款不同电池电动汽车：Q4 e-tron、Q6 e-tron、Q8 e-tron 和 e-tron GT。Q6 e- tron将于今年晚些时候加入该品牌的美国车型组合，这也标志着该品牌历史上最雄心勃勃的产品推出节奏的开始。

Q6 e-tron 基于全新的高级电动平台 (PPE) 架构，同时还推出了全新的高级内燃机平台 (PPC)，该平台为新款奥迪内燃机车型提供支持，例如明年上市的全新 A5 和 Q5。基于这两个平台，奥迪计划在未来两年内在全球推出 20 多款全新或大幅更新的车型，其中半数将是电动车型。

后轮驱动的奥迪 Q6 e-tron 加入了 Q6 e-tron quattro 和 SQ6 e-tron 的行列，成为该品牌首个使用全新、技术先进的 PPE 架构的车系，并引入了包括全新 MMI 用户界面在内的新技术，该界面由该品牌的全新 E 3 电子架构支持。Q6 e-tron 体现了品牌“Vorsprung durch Technik”的理念，标志着奥迪电气化迈出了新的一大步，以提供无缝的电动汽车拥有体验。

后轮驱动 Q6 e-tron 的加入也使新车型成为该品牌不断增长的电池电动汽车 (BEV) 系列中续航里程最长的 SUV，配备超级套件时新车型的 EPA 估计续航里程为 321 英里。

所有 Q6 e-tron 车型均采用锂离子电池组，该电池组由 12 个模块组成，每个模块由 15 个方形电池串联而成，总共 180 个电池，总容量为 100 kWh（净容量为 94.4 kWh）。最大直流快速充电容量为 270 kW（RWD 车型为 260kW），这是标准配置，主要得益于其 800 伏架构、电池的新预处理功能以及 PPE 的新预测热管理。

标准 2 级交流电充电（家用充电器最常用）最高支持 9.6kW（240V/40A）的充电速率。可选车载充电装置预计将于稍后推出，最高支持 19.2 kW（240V/80A）的交流电充电速率。如果充电站采用 400V 技术，Q6 e-tron 可以启用电池组充电，自动将电池组分成两个电压相同的电池，然后以 135 kW 的功率并行充电。根据充电状态，电池的两半首先进行均衡，然后同时充电，从而缩短整体充电时间。

Q6 e-tron 的高标准 ADAS 功能旨在提供一系列功能，帮助所有道路使用者显著改善日常驾驶体验。全新功能套件包括自适应巡航控制、车道变换警告、出口警告、防撞辅助、紧急制动辅助、交通标志识别、转向辅助和前转辅助以及分心和瞌睡警告系统。Q6 e-tron 的另一个新功能是后转辅助，它可以通过通知后方靠近的骑车人或其他车辆来帮助防止或减轻在十字路口、小路、庭院或车库入口处发生的碰撞，以及后排乘客检测，这有助于防止无意中将儿童或宠物留在后排座位上而无人看管。

Q6 e-tron 的另一项新功能是可选的自适应巡航辅助增强版，它结合了自适应巡航控制和车道保持辅助的功能。该系统通过使用雷达传感器、前置摄像头和超声波传感器来帮助加速、保持速度、保持安全跟车距离以及车道引导。该系统适用于整个速度范围和交通拥堵，并且经过量身定制，可提供更高的效率并优化乘客舒适度。