普利司通被奥迪选中，为新款奥迪 e-tron GT系列开发定制超高性能轮胎。此次合作延续了普利司通与奥迪的长期合作关系，奥迪在全球销售的几乎每五辆汽车中就有一辆配备普利司通轮胎。作为奥迪值得信赖的合作伙伴，普利司通开发了一款轮胎，完美契合奥迪 e-tron GT“纯粹性能，毫不妥协”的理念。

最终，普利司通 Potenza Sport A 高级轮胎问世，这款轮胎专为提升新款奥迪 e-tron GT 的高性能而开发。作为一款全球 OE 认证轮胎，普利司通 Potenza Sport A 经受住了奥迪的严格测试。这款轮胎被公认为能够满足奥迪最新的全电动 S 至 RS 性能车型所需的顶级性能，同时还具有出色的安全性和可持续性。

Potenza Sport A 是普利司通首款采用 55% 再生材料和可再生材料 1 进行量产的轮胎，并获得了国际可持续性和碳认证 (ISCC) PLUS 的认证。

普利司通欧洲、中东和非洲地区原装设备副总裁 Steven De Bock 表示：“通过普利司通 Potenza Sport A 等轮胎，我们很自豪能够让出行变得更可持续，即使是新款奥迪 e-tron GT 等超高性能和强劲的车辆也是如此。”“我们的创新轮胎正在帮助推动下一代电动汽车的发展。普利司通 Potenza Sport A 标志着我们与奥迪之间值得信赖的战略伙伴关系的最新进展。”

普利司通 Potenza Sport A 轮胎具有一流的能效和更长的电池续航里程。该轮胎的滚动阻力达到欧盟标签 A 级，有助于奥迪 e-tron GT 实现约 500 公里的出色续航里程。它还为驾驶员提供了出色的安全性和控制力，湿地抓地力达到一流的欧盟标签 A 级。这与奥迪 e-tron GT 在动态驾驶过程中的高度精确的转向响应相得益彰。

Potenza Sport A 轮胎的结构包括独特的胎面设计、加固技术和专为 e-tron GT 定制的胎体设计。普利司通的优质轮胎经过定制设计，可优化操控性、性能和乘坐舒适度。

普利司通 Potenza Sport A 高级轮胎采用普利司通的 ENLITEN 技术开发而成，旨在提高其可持续性特性，使其完全适用于电动汽车，同时不会影响安全性或性能。ENLITEN 技术通常通过减少二氧化碳排放、提高资源效率和材料循环利用，使用可回收和可再生材料，降低对环境的影响。该技术平台还使普利司通能够满足奥迪 e-tron GT 等电动汽车的主要需求，包括提高能源效率、出色的控制和降低噪音。

新款 Potenza Sport A 轮胎展示了普利司通将可持续性与性能相结合的创新能力，标志着该公司在 2050 年前使用 100% 可持续材料的过程中又一个重要里程碑。

普利司通 Potenza Sport A 在欧洲开发，提供 265/35 R21 101XL Y（前轮）和 305/30 R21 104XL Y（后轮）两种尺寸。这款优质轮胎将在普利司通位于意大利罗马附近的先进工厂生产，该工厂于 2022 年获得 ISCC PLUS 认证。罗马工厂通过了 ISO 50001 认证，可实现高效能源管理。该工厂的整个轮胎生产过程 100% 电动，电力来自可再生能源。这进一步促进了普利司通的可持续发展目标。