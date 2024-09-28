起亚将从 2025 年开始在其模块化 PBV 平台上推出轻型电动商用车。这可能会对市场上的老牌参与者产生影响，因为起亚是一家进军货车领域的非常有经验的汽车制造商。

起亚将依靠专门开发的电池汽车平台来打造其未来的轻型商用车，该平台可以适应不同的轴距，因此可用于多种车型、车身类型和改装。PBV 的保修期为 7 年或 15 万公里，旨在增强信心。为了生产这些汽车，起亚去年开始在韩国建造一家专门的工厂，这是一项超过 30 亿欧元的投资的一部分。据起亚称，PBV 的产能最初将为每年 15 万辆，并逐步增加到全球 30 万辆。

起亚在汉诺威国际车展上举行了该品牌全新平台超越车辆 (PBV) 概念的欧洲首发。借助 PBV，起亚以一系列令人兴奋的专用电动汽车颠覆了轻型商用车 (LCV) 市场。Kia PBV完全以客户为中心，是 B2B 和私人客户的理想选择，它独特地将适合用途的电动汽车与先进的软件解决方案、无线更新以及一流的尺寸和装载能力相结合。PV5 概念车、PV5 People Mover 概念车、PV5 High Roof 概念车和 PV7 概念车都在 Kia 展台上展出。量产版计划于 2025 年夏季推出。

驾驶：最大化体验

起亚专门为 LCV 开发了一个创新的 BEV 平台，该平台可适应不同的轴距长度，轻松适应各种车辆尺寸和车身类型。凭借出色的操控性、动力和加速度，从小型到中型再到大型的 PBV 在公路和城市地区表现出色。它们具有一流的驾驶性能和机动性，转弯半径使其易于在狭小空间内停车并在市中心四处移动。



在汉诺威国际车展上，起亚宣布每辆 PBV 都将享受七年/15 万公里的保修。这让客户绝对放心，可以完全可靠、全面地完成所有日常驾驶和任务。客户还可以享受多任务驾驶舱、人工智能人机界面和多个存储空间的独特用户体验。驾驶舱适应性强，当车辆静止时可以轻松变成移动工作空间。

充电：最大限度提高效率

Kia PBV 将利用Kia Charge网络，该网络可访问 28 个欧洲国家的 780,000 多个充电点。IONITY 网络也可使用，该网络在 24 个欧洲国家拥有 4,100 多个充电点。借助超快速充电，PBV 可在不到 30 分钟的时间内将电量从 10% 充电至 80%，使客户能够在午休时间或拜访客户时为车辆充电。此外，Kia PBV 将提供 22kW 交流电充电，以实现更好的优化并降低成本，并提供高达 150kW 直流电的快速充电。

Kia Plug & Charge 支持简化的充电流程，只需插入充电线即可开始充电，只需一步即可。此外，Kia EV 路线规划器会找到下一个可用的充电站并引导车辆直接到达那里。车队还可以利用车库充电解决方案，在运营商的私人枢纽或车库位置为 PBV 车队充电。

起亚 PBV 还将具备 V2L 功能，使其成为能够为设备、工具、制冷设备、应急设备等供电的移动能源装置。未来，客户还可以通过 V2G 生态系统与电网交换能源，以帮助优化车辆的总拥有成本并促进可持续电力使用。

连接：最大程度提高便利性

起亚 PBV 将成为市场上最灵活、技术最先进的轻型商用车。在汉诺威国际车展上，起亚宣布已与 Geotab 联手推动车队管理的未来发展。此次战略合作将整合一系列数据解决方案，包括增强的车载技术、创新系统、路线优化和安全驾驶奖励。Geotab 是互联交通和资产管理解决方案领域的全球领导者。

作为全联网汽车，起亚 PBV 拥有一系列车载系统和功能，可最大限度地提高便利性。这包括基于 Android 操作系统的全新专用主机、人工智能语音助手、预测性维护、智能路线和量身定制的车队管理系统。数字钥匙 2.0 提供对车辆的远程和共享访问，而无线更新可确保车载具有最新的功能和技术。

从更广泛的角度来看，PBV 运行期间生成的实时数据可用于分析驾驶模式、远程识别问题、访问车辆命令以及比以往更有效地管理车队。访问 Android 应用市场使客户能够将他们想要的应用程序添加到车辆中。此外，Kia Connect 将为 PBV 带来一些经过深思熟虑的客户解决方案，这些解决方案经过优化，可增强用户体验以满足其特定的业务需求。

工作：最大程度提高生产力

PBV 是一种适应性极强的车辆，具有不同的型号、座椅布局、尺寸和改装。它们具有一流的载货量和装载高度，可最大程度提高生产力并最大程度减少停机时间。

起亚已经与包括泛欧洲转换器在内的众多合作伙伴合作，开发满足特定需求的个性化 PBV，例如货架、冷藏货物运输、休闲和轮椅无障碍移动。

在汉诺威国际车展上，起亚宣布与世界领先的冷藏车公司 Petit Forestier Group 建立新的技术合作关系，共同开发我们的 PBV 冷藏版。Petit Forestier Group 拥有超过 117 年的经验和全球影响力，汇集了冷链领域所有必要的技能和专业知识。起亚 PBV 将受益于他们的技术知识以及他们对其冷藏解决方案租赁品牌的市场和业务用途的了解。

起亚目前已与Uber 等品牌展开合作，并与 Coupang 和 CJ Logistics 达成了初步配送协议，并与 Kakao Mobility 和迪拜出租车公司达成了叫车服务协议。

PBV 具有出色的载货量和一流的装载高度，使客户能够装载更多货物，最大限度地提高生产率并节省时间。对于 B2B 客户，专门的经销商网络将包括合适规模的车间、经验丰富的销售人员、延长的营业时间和专门针对 B2B 需求培训的专家员工——所有这些都有助于优化车辆的使用和正常运行时间。起亚还将提供 B2B 融资，以确保极具竞争力的总拥有成本。

总结：

起亚的PBV系列车型，特别是PV5和PV7概念车，展示了其在电动商用车领域的前瞻性设计和技术实力。这些车型结合了先进的软件解决方案、无线更新功能以及一流的尺寸和装载能力，旨在为B2B和私人客户提供理想的选择。通过这些创新，起亚不仅提升了车辆的功能性和灵活性，还为用户创造了更高的价值。

此外，起亚的进军将推动整个行业向更环保和智能化的方向发展，促进电动商用车市场的共享与合作。随着电动化趋势的加速，起亚的举措将激励其他汽车制造商加大研发投入，推动技术进步，从而共同推动可持续交通的未来。总之，起亚的PBV平台不仅是其自身发展的重要一步，也为整个行业带来了新的机遇与挑战。