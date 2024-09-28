索尼本田移动公司(SHM) 宣布与特斯拉达成协议，其“AFEELA”电动汽车将采用北美充电标准 (NACS)，该电动汽车将于 2025 年开始销售，首先在美国，随后在日本。

这也使得索尼和本田移动合资企业 AFEELA 成为日本第一家采用NACS标准并可以使用特斯拉 V3 和 V4 超级充电站的公司。

特斯拉超级充电站是全球最大的充电网络，拥有 60,000 个超级充电站，并且数量还在不断增长。在日本，90% 的 150kW 以上充电站都是超级充电站。

特斯拉已向所有非特斯拉电动汽车开放了其超级充电网络。到目前为止，福特、Rivian和 通用汽车生产的电动汽车可以在部分充电站充电。其余主要汽车制造商将在 2025 年初跟进。

“秉承特斯拉的使命，我们还希望为电动汽车公司提供帮助，并改善所有电动汽车驾驶员的充电体验。这就是为什么我们很高兴看到北美充电标准 (NACS) 在日本获得支持，我们欢迎索尼本田移动成为第一家加入该运动的汽车制造商，”特斯拉充电总监 Max de Zegher 表示。

“索尼本田移动致力于以人为本的价值创造，以追求驾驶乐趣和有趣的车内体验。即使在充电方面，我们也优先考虑客户的便利性，并决定采用 NACS。我们真诚感谢特斯拉为我们提供采用 NACS 的机会，以及为 AFEELA 配备最新和先进技术的 V3 和 V4 超级充电站，”索尼本田移动代表董事、董事长兼首席执行官 Yasuhide Mizuno 表示。

首款 AFEELA EV 车型将于 2025 年上半年在美国开始预订，并于同年晚些时候开始销售。

预计将于 2026 年春季在美国和日本开始交付。