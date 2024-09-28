在第21届中国-东盟博览会上，上汽通用五菱正式发布了“一二三”东盟战略，并首发亮相全球新能源概念车“东盟之光”。作为上汽通用五菱新能源技术的集大成者，“东盟之光”融合了贴地飞行般的超低风阻造型、零重力悬浮双模式座舱、智能跟随机器人等前沿科技，全面展现了上汽通用五菱对未来智能出行的深刻洞察与前瞻布局。

“东盟之光”凝聚了上汽通用五菱在全球新能源市场的深厚积累与用户洞察，呈现了五菱对创新设计和智能科技的全新演绎，将未来智能出行体验推向了新高度。

汲取战斗机的尖端科技美学设计灵感，“东盟之光”以独特的“十字星锥形”前脸搭配流线型鸥翼式车门，营造出强烈的视觉冲击力。由机盖特征自然延伸至A柱形成的外后视摄像头，借鉴战斗机的“鸭翼”设计，搭配“敛翼”式悬浮尾翼，共同实现了0.18Cd的超低风阻系数，为用户带来贴地飞行般的速度与激情。

来到车内，“东盟之光”的零重力悬浮双模式座舱融合了舒适家轿与激情跑车的双重魅力，通过精细差异化的设计，同时满足不同乘客的个性化体验需求。座舱内配备液压平衡零重力航空座椅，结合支持眼动追踪技术的Incell+LTPS超高清无界环绕屏、飞行舱级操控组件以及沉浸式独立音场设计，营造出未来座舱的极致沉浸感。

更令人瞩目的是，“东盟之光”还配备智能跟随机器人，该机器人集自动导航行驶、智能路况侦查、全天候故障诊断与太阳能充电功能于一身，成为用户智慧出行的全能助手。其独特的可变形态设计，将出行工具与趣味玩具巧妙融合，为出行增添了无限乐趣，引领未来出行的新风尚。