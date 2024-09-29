比亚迪集团第900万辆新能源汽车下线仪式在深汕工厂举行，下线车型为百万级纯电性能超跑仰望U9。作为全球首个达成第900万辆新能源车下线的车企，比亚迪为中国汽车工业树立了荣耀里程碑。值得一提的是，距第800万辆新能源车下线，仅仅过去2个多月，比亚迪再次创造了在新能源赛道的“加速度”。

2024年比亚迪汽车销量创持续新高，上半年新能源乘用车销量达160.7万辆，稳居全球新能源汽车销量第一。仰望作为比亚迪旗下百万级高端新能源汽车品牌，品牌高端化进程不断取得新成就。

此次下线的第900万辆新能源汽车——仰望U9，堪称中国汽车工业的皇冠明珠，集颠覆技术、极致性能、顶尖工艺、极高品质于一身，开启纯电超跑新体验，树立极致性能新标杆，在全球汽车历史上刻下了属于中国超跑的璀璨印记。

今年8月，仰望U9正式交付。基于易四方、云辇-X两大核心技术和在新能源领域取得的其它突破，U9让更多人体验到了极致的超跑性能和赛车文化，而卓越的品质是呈现极致体验和精准驾控的基石。

为满足U9超高性能和品质要求，仰望在深汕建设了U9高标准专属工厂，这也是国内首个新能源超跑专属工厂。U9作为国内首次运用碳纤维车身结构件的量产车型，使用了目前全球最大的单体壳碳舱，其采用的碳纤维材料，强度达到钢的 5到6 倍。

为了保证生产品质，U9碳舱对生产工艺环境和员工技能都有严格要求。为碳舱生产定制建设2000平米恒湿恒温洁净车间并全部选调经验丰富的高技能员工，其中不乏比亚迪的金徽工匠。此外，仰望还通过总装工艺的智能化助力，确保每台汽车的精准装配。

每一次百万下线的达成，都是比亚迪刷新中国速度的勋章。仰望作为比亚迪旗下的高端品牌，正以科技驱动打造中国豪华汽车，开启中国新能源汽车高端品牌的新征程。