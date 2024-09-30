近日，根据电子商务欺诈检测和风险智能管理公司Riskified《2024航空旅游业洞察报告》调研结果显示，航旅业面临的欺诈风险指数相较酒店、时尚、零售等其他行业更高，位居电商风险首位，成为订单欺诈的“重灾区”。其中最显著的风险高峰集中在航班旺季和出行高峰假日，而“最后一分钟”订单成为欺诈者的“狩猎场”，正在严重侵蚀航司和OTA商户的营收，破坏旅客的出行体验。

2024年，随着中国频繁优化出入境旅游政策，免签和互免等便利措施推动国际旅游业持续繁荣。根据中国旅游研究院，2024年出境游人数预计增至1.3亿，且来年旅游趋势将持续向好。与此同时，国内航空公司不断 “上新” 和增加国际航线，据中国民航局预计，2024年底每周国际航班达6000班左右，恢复至2019年的80%。利好的航旅前景下，订单欺诈风险也随之陡然上升。

根据Riskified对航司订单交易的深入分析，截至2024年5月，航空票务订单风险较去年同比增长14%。旅游旺季迎来订单欺诈高峰，8月暑期的订单欺诈率较其他月份（平均）高出40%。其中，“最后一分钟”订单在航运高峰月份骤增，成为欺诈分子钻空子的最佳时刻，航司和在线票务平台面临“生死时速”考验。“最后一分钟”订单特指在航班起飞前7天内提交的机票预订或航班变更请求。在高峰期，航空旅游业面临的 “最后一分钟 ”订单欺诈风险是 “提前计划 ”订单的 2.5 倍。而由于时间紧迫，航旅供应商面临这一高风险细分市场的巨大决策压力。

除了“最后一分钟”订单遭遇欺诈围剿，Riskified《2024航空旅游业洞察报告》调研中，还发现了更多航旅业高风险趋势和特点：

国际航班订单的欺诈风险比国内航班订单高出约 20%。由于国际航线订单价值普遍较高，平均价格几乎是国内航线的5倍。

票务预定渠道中，电话订单的欺诈率较其他订单渠道高出5倍，其中欺诈电话订单的平均订单价值比电话订单总数的平均值高出近2倍。

信用卡欺诈也同样令人担忧。2024年中国香港挤进了信用卡支付欺诈的高发地区，紧随其后的是爱尔兰、英国、美国和秘鲁，这些国家和地区较2023年的航旅订单信用卡欺诈增长了超过5倍。

Riskified欧洲、中东、非洲和亚太地区总经理 Aviram Ganor表示：“在快节奏的航旅业中，航班供求和机票销售波动迅速。这种充满变动的环境，加之预订网络的错综复杂性、促销渠道的多样性以及支付方式的繁多，为欺诈者制造了诸多可以利用的漏洞与机会。例如，欺诈者通常通过积分和奖励来套现，而积分和奖励只有在航班起飞后才能获得，因此‘最后一分钟’订单成为欺诈的主要目标。航空公司和在线旅行社面临着管理这些风险的巨大压力，由于缺乏人力和时间来有效区分账户接管和欺诈账户，从而导致数以万亿计的惊人损失。”