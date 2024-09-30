现代、起亚和三星将合作开发下一代信息娱乐系统，将汽车制造商未来软件定义的汽车与智能手机无缝连接起来。

这三家公司已开始与现代汽车集团的全球软件中心 42dot合作开发新的信息娱乐系统和开放式移动生态系统。未来的车辆将使用物联网 (IoT) 平台无缝连接到三星的“SmartThings”生态系统，这意味着车主将能够在车辆上操作三星智能设备。

例如，司机可以无线控制三星空调和其他智能家居设备。同样，此次合作将允许现代和起亚司机使用“SmartThings Find”，这是一项众包全球车辆位置跟踪服务，使用来自数亿台三星Galaxy设备的数据。如果未来的现代或起亚汽车被盗，可以使用这项技术在世界任何地方找到它。

三星 DX 部门总裁兼首席技术官 Paul Cheun 表示： “通过与现代和起亚的合作，客户不仅将在家中，还将在车内体验到超越空间的 SmartThings 便利。我们将继续扩展 SmartThings 生态系统，为更多客户提供新的生活方式和价值。”

现代和起亚还计划定期向车主推出新服务，以“让所有日常体验都以用户为中心”。还将建立一个针对软件定义汽车的新车载应用市场。SmartThings 平台的扩展正在进行中，将通过 Galaxy 设备和智能手表等可穿戴设备实现车内乘员的健康监测。

新的信息娱乐系统将于 2026 年推出，但现代和起亚均未透露何时将其引入其量产车中。

现代汽车集团总裁兼先进汽车平台部负责人 Chang Song 补充道：“我们的目标是通过提供超越交通范畴的个性化服务，将汽车与智能手机无缝集成，丰富现代汽车和起亚客户的出行体验。”