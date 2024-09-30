地产服务机构世邦魏理仕 (CBRE) 日前表示，由于目前的数据中心供应仍不足以满足日益增长的需求，当下正快速增长的马来西亚数据中心市场将得到进一步扩大。

CBRE亚太区数据中心解决方案、咨询和交易业务负责人Dedi Iskandar称，马来西亚作为数据中心的二线市场，拥有非常诱人的前景和最大的增长机会——他认为，马来西亚土地面积广阔且价格低廉。同时，当地的电力和水资源充足，且能够为运营数据中心提供更强的连通能力。

他指出，马来西亚市场是亚太地区数据中心容量增长最高的市场之一。未来几年内，该地区的市场规模将增长383%。这意味着，全球数据中心运营商会有信心将更多容量带入马来西亚。

此外，Dedi也进一步强调称，马来西亚的云计算采用程度也加速前进，其复合年增长率达到了13%，仅比今年全球14%的复合年增长率低1%。

目前，据介绍，柔佛州（马来西亚的数据中心热门地区）数据中心的容量为154兆瓦，而其即将投入使用的容量预计将增长到2000兆瓦左右。于此，Dedi表示：“这非常清楚地表明，这些容量不仅仅只会针对马来西亚国内市场，（基于这一势头）马来西亚也将成为亚太地区的全球数据中心枢纽。”

值得一提的是，Dedi表示，随着柔佛州和吉隆坡的数据中心市场日趋火热，砂拉越州（Sarawak）有望成为数据中心参与者的另一个热点地区。

“我们认为，砂拉越具有巨大的潜力，因为其大部分电力供应来自水力发电网，这（相对低廉的成本价格和环保需求）对于进入该地区的投资者来说是非常有吸引力的选择。”

然而，他也补充道，对该地区来说，在这里发展数据中心产业也存在着一些不可忽视的挑战。尽管得到了政府的大力支持，砂拉越仍欠缺足够的连接能力来为数据中心提供无缝服务。因此，同上述两者区域一样，“想要在马来西亚其他地区复制这种成功···不仅仅需要有足够的土地，还需要确保该特定地点有适当的连通性（connectivity）。”

作为背景，据马来西亚官方表示，从当地数据中心也释出的积极信号来看，其针对该国数据行业在25年实现36亿林吉特的目标正在步入正轨。而作为对比，去年，马来西亚数据行业的整体营收规模为20.9亿林吉特。

展望未来，根据一份来自去年的数据预测，未来五年内，马来西亚有望分阶段投产超800兆瓦的数据中心。并且有数据称，到2025年，在价值57亿美元规模的东盟数据中心市场中，马来西亚、新加坡、印尼三国预计将占据其74%的份额。