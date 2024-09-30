据《福布斯》报道，由 Indeed Hiring Lab 发布的研究表明，专业人士和办公室员工在生成式 AI 的进展面前比体力劳动者更脆弱，但生成式 AI 尚未准备好在任何类别中成为“杀手”。

在研究的 2800 项工作技能中，没有一项会立即面临被 AI 大规模淘汰的威胁。该研究采用 OpenAI 的 GPT-4o 模型，针对 Indee Hiring Lab 招聘广告中的一系列工作技能（如账户管理、酒店服务等）进行调查——简单来说，就是研究生成式 AI 是否能取代某些工作。

在评估的技能中，大多数技能（69%）被生成式 AI 取代的可能性“极低”或“低”，只有超过四分之一（29%）的技能在未来可能被生成式 AI 取代，前提是企业改变某些做法且获得了得到改进的工具。

研究发现，没有一项工作被认为“极有可能”被 AI 取代。该研究的作者认为，人类的工作技能不会轻易被取代，即使（当代的生成式 AI）掌握和执行 Indeed 所确定的数千种常见工作技能中的一种，它也不太可能取代一个称职的人类工人。”

人类工作是否会被 AI 取代，取决于工作对体力的需求。“如果一项技能需要大量的动手实践，譬如烹饪，那么 AI 的实用性将会受限。”

与此同时，包括会计、市场营销 / 广告、软件开发、医疗保健行政支持、保险理赔和招聘等工作，则有超过 50% 的可能性“在某种程度上”被 AI 取代。因为生成式 AI 可能会提供重要的知识、解决一些简单的问题。不过，这也强调了人类工作者持续提升技能、不断学习的重要性。

目前面临风险最大的职业是会计，近 78% 的技能被评为“可能”或“很可能”被生成式 AI 取代。