宾利发布了升级版Mulliner 系列，包括 Continental GT、Continental GTC 和 Flying Spur 的插电式混合动力版。升级不仅局限于动力系统，还包括一些造型调整。这三款车均采用该公司全新的超高性能混合动力系统。它由双涡轮增压 4.0 升 V8 发动机、电动机和 25.9 kWh 电池组组成。这种设置使全轮驱动豪华车能够产生 771 马力 (575 kW / 782 PS) 和 738 磅英尺 (1,000 Nm) 扭矩的总输出。

这些数字令人印象深刻，它们使汽车在短短 3.1 秒内即可达到 60 英里/小时（96 公里/小时）的加速速度。客户还可以仅靠电力行驶 50 英里（81 公里），最高时速可达 87 英里/小时（140 公里/小时）。当电池电量耗尽时，使用 11 千瓦充电器大约 2 小时 45 分钟即可完全充满电。

抛开动力系统不谈，所有车型都采用了全新的浮动钻石格栅，该格栅带有镀铬边框和垂直杆。它们与镀铬进气口、镀铬侧面装饰、镀铬排气管和缎银后视镜盖相连。这些车型还配备了带有自动调平 Bentley Mulliner 徽章的特殊 22 英寸车轮。

欧陆GT和 GTC 的前挡泥板上印有 Mulliner 标志，前大灯上则配有“全新、独特且极为精致的‘切割水晶’反射镜”。而飞驰则配有 Flying B 引擎盖装饰以及带有“双钻石细节”的全新前挡泥板通风口。

外部亮点包括动画灯光序列和新的红色尾灯。有 101 种油漆颜色可供选择，但客户可以根据要求获得经典色调以及定制油漆匹配。

内饰基本沿用了原有的设计，但增加了带 Mulliner 刺绣的特别座椅以及新的菱形穿孔图案。宾利还指出，缝线图案延伸至 Continental GTC Mulliner 的后车厢盖，只要车顶放下，就可以看到。

更值得注意的是，这些车现在配备了 Wellness 前排座椅，具有姿势调节和自动气候控制功能。飞驰还增加了后排豪华座椅，以最大程度地减少乘客疲劳。

最后但同样重要的是，气候控制系统现在配备了空气离子发生器以及新的微粒过滤器。信息娱乐系统还配备了新的显示屏，可显示车内和车外的空气质量。

宾利继续表示，客户可以期待“性能、操控和魔毯精致度的更令人印象深刻的组合”。这要归功于“新的双阀减震系统和双腔空气弹簧”，它们可以实现更复杂的调校选项。