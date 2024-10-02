Bose 最近更新了其 SoundLink 蓝牙扬声器系列，推出了两款新产品：今天发布的 SoundLink Home 和上周上架的第二代 SoundLink Flex。

顾名思义，SoundLink Home 是 SoundLink Flex 的家用版，专为随身携带而设计。这款产品适合放在书架上，希望它能让您的房间充满其保证的优质音质。它的零售价为 219 美元，在美国有两种颜色可供选择：浅银色和酷灰色。在中国，还有一种暖木色可以选择。

如果您将音量调到最大，Bose 的最新款扬声器承诺充满电后​​可使用 9 小时，使用时间为 2.5 小时。考虑到索尼最近的Ult Field 1售价 129 美元，电池续航时间长达 12 小时，这个价位的电池续航时间并不令人印象深刻。

它的连接功能听起来更好一些。它最多可以连接两个设备，并且通过 Type-C 提供额外的有线连接选项。它还提供立体声模式，可以通过配对两个 SoundLink Home 扬声器来启用，就像JBL Go 4 和 Click 5一样。在此设置中，两个扬声器充当左右立体声声道。遗憾的是，它缺少派对模式（通常存在于具有立体声模式的扬声器上），这将允许两个连接的扬声器从同一源播放，而不是分配 L 和 R 声道。

新款 SoundLink Home 的另一个明显缺陷是它无法连接到 Bose Connect 应用来即时调整 EQ。它也不具备防尘防水功能，而这恰恰是家用扬声器的必然要求，而且您可能并不需要这些功能。

如果您正在寻找一款具有防尘、防水、防震和防锈功能的便携式扬声器，电池续航时间长达 12 小时，具有派对模式和立体声模式，并且可在 Bose 应用程序上调节 EQ，那么售价 149 美元的新款第二代 SoundLink Flex 应该是您的选择。这款产品价格适中，还提供一些花哨的功能，例如 PositionIQ 技术，它可以自动感应扬声器的位置（悬挂、站立、平放）并实时调整其音频。SoundLink Flex Gen 2 确实比 SoundLink Home 更笨重，而且远没有那么华丽，但它的用例也证明了其截然不同的设计。