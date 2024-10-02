Apple 的“查找我的网络”和 Google 的“查找我的设备”都是智能追踪解决方案，可帮助我们防止丢失物品，但为其中一种设备制造的设备通常与另一种设备不兼容。然而，Pebblebee 正在改变这一现状，推出了Pebblebee Universal，这是一款三合一可充电物品追踪器，可与 Apple 和 Google 系统兼容。

Pebblebee Universal 系列包括三款产品：Pebblebee Clip Universal、Pebblebee Card Universal 和 Pebblebee Tag Universal。Clip 追踪器是标准型号，非常适合追踪各种包和钥匙。Card 追踪器可放入钱包和护照内，防止丢失贵重物品。最后，Tag Universal 是 Pebblebee 最小的可充电追踪器，几乎可以放在任何地方。我们在最佳蓝牙追踪器指南中​​介绍了 Pebblebee Clip。它在我们的测试中表现良好，是 AirTag 的绝佳替代品。

能够连接到 Apple 或 Google 网络使 Pebblebee Universal 系列追踪器更加通用。创始人兼首席执行官 Daniel Daoura 表示，这些追踪器是公司“为所有人创建一个互联的全球生态系统”使命的一部分。请注意，如果您将 Pebblebee Universal 追踪器设置为连接到 Apple Find My 网络，则必须执行恢复出厂设置才能在将来使用其他网络。与追踪器的所有连接都是端到端加密的，这意味着只有您才能看到它的位置。Pebblebee Universal 追踪器目前售价为每台 35 美元。它们在 Pebblebee 的网站、百思买商店和百思买的官方网站上出售。