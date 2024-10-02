索尼再次扩展了 LinkBuds 产品线，增加了三种设计截然不同的新选择。LinkBuds 的第二代版本现在称为 LinkBuds Open，全新设计的 LinkBuds Fit 也随之首次亮相。最后，还有一个 LinkBuds 扬声器，可让您根据需要自动在扬声器和一组耳塞之间切换音频。

在内部，索尼打造了一个新的 11 毫米环形驱动器，该驱动器在中心仍保持开放，以实现固有的透明模式。索尼表示，得益于精心挑选的高顺应性振膜和强大的磁铁，LinkBuds Open 可以更好地复制清晰的高音和中音以及更响亮、更丰富的低音。该公司还将耳塞芯片升级为其集成处理器 V2，与 WF-1000XM5 内部的组件相同。索尼表示，与 LinkBuds 相比，此更新应提供更稳定的连接性。

新款LinkBuds Fit采用全新设计，是 LinkBuds S 的后继产品。根据消费者调查，索尼认为贴合度和舒适度是客户最关心的两个问题。因此，该公司利用其对“大量耳形数据”的分析来设计新曲线。耳塞更小更短，新的 Air Fitting Supporter 是空心的，使其更加灵活。此外，还配备了新的耳塞，以进一步提高整体舒适度。

LinkBuds 三重奏中的第三款不是另一套耳机，而是一款扬声器。LinkBuds扬声器是一款小型便携式蓝牙扬声器，具有 IPX4 等级和内置挂环。您可以期待长达 25 小时的电池续航时间，在充电座上休息 10 分钟即可使用 70 分钟。驱动器设置包括一个低音扬声器、一个无源辐射器和一个高音扬声器，索尼表示扬声器经过调音，可发出“均衡的……悦耳清晰的声音，不会让听众感到疲劳”。顶部安装有一个用于通话的麦克风，两侧是音量和播放控制。快速播放按钮让您只需按一下按钮即可播放音乐。