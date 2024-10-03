过去几十年来，现代汽车取得了长足进步，从一家注重价值的初创企业转型为与福特、通用汽车和丰田等公司齐名的企业。今天，现代汽车庆祝其第 1 亿辆汽车下线，这一点再一次得到印证。

这一成就历经 57 年才实现，但距离 2013 年生产第 5000 万辆汽车仅过去了十年。作为庆典的一部分，第 1 亿辆也是第一辆汽车在韩国蔚山工厂举行的仪式上交付给了车主。

该工厂对现代汽车来说非常重要，因为它于 1968 年开业，被称为“韩国汽车工业发展的发源地”。现代汽车还指出，该工厂于 1975 年生产了韩国第一辆量产自主汽车 Pony。

这家汽车制造商奇怪地避开了回忆，但现代汽车公司于 1967 年成立，并于次年开始量产 Cortina。从名字就可以看出，它是与福特联合生产的。

1985 年，现代推出第一代索纳塔，并成立现代汽车美国公司。次年，Excel 登陆美国，并迅速成为畅销车型。

到 1992 年，现代汽车已生产了 500 万辆汽车，并推出了首款概念车 HCD-I。六年后，现代汽车收购了起亚汽车，正如他们所说，剩下的就是历史了。

现代汽车首席执行官张在勋在一份声明中表示：“全球累计产量达到 1 亿辆汽车是一个意义重大的里程碑，这要归功于我们全球各地的客户，他们从一开始就选择并支持现代汽车。”他补充道，“大胆挑战并不断追求创新使我们能够实现快速增长，并将使我们朝着另一个 1 亿辆汽车的目标‘更进一步’，成为移动出行行业的变革者。”