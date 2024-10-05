Joby Aviation是一家开发用于商业客运服务的电动空中出租车的公司，该公司今天宣布，丰田将额外投资 5 亿美元来支持 Joby 电动空中出租车的认证和商业生产，旨在实现两家公司在空中交通方面的共同愿景。该项投资将分两笔相等的款项进行，须获得标准监管部门的批准和满足某些其他条件、最终确定合作和商业协议，而就第二笔款项而言，则须最终确定以商业制造为重点的战略联盟相关条款和某些其他条件。

此次投资将使丰田对 Joby 的总投资达到 8.94 亿美元，投资形式为现金换普通股，首笔投资计划于今年晚些时候完成，第二笔投资计划于 2025 年完成。有关此次投资的更多详情，可通过两家公司向美国证券交易委员会提交的监管文件查阅。

Joby Aviation创始人兼首席执行官 JoeBen Bevirt 表示：“今天的投资建立在我们两家公司近七年的合作基础之上。丰田提供的知识和支持对 Joby 的成功起到了重要作用，我们期待在实现我们对未来航空旅行的共同愿景的同时，进一步加深双方的合作关系。”

Joby 在商业化方面继续取得重要进展，最近其位于加利福尼亚州马里纳的第三架飞机试产线下线，并在加利福尼亚州的扩建工厂破土动工，这将使公司的制造规模增加一倍以上。2024 年 8 月，该公司确认，型号认证流程的五个阶段中的第四个阶段在 Joby 方面已完成三分之一以上。

代表丰田汽车公司签署协议的运营官 Tetsuo “Ted” Ogawa 表示：“有了这笔额外投资，我们很高兴看到 Joby 认证其飞机并转向商业生产。我们赞同 Joby 的观点，即可持续飞行对于缓解当今持续存在的出行挑战至关重要。”

自 2019 年以来，除了资金投入外，丰田还投入时间和人力资源，通过工艺规划、制造方法开发和工具设计分享其对丰田生产系统的知识。丰田工程师现在与加利福尼亚州的 Joby 团队并肩工作，2023 年，两家公司签署了一项长期协议，丰田将为 Joby 飞机的生产提供关键的动力系统和执行部件。