新款三星 Galaxy Chromebook Plus 是一款超便携、轻薄的笔记本电脑，设计时尚，采用引人注目的海王星蓝色。它仅重 2.58 磅（1.17 千克），厚度不到半英寸（11.8 毫米），是我们迄今为止最薄、最轻的 Chromebook Plus，配备 8GB RAM、英特尔酷睿 3 100U（Raptor Lake-R）处理器、256GB 存储空间、15.6 英寸 OLED 屏幕和长达 13 小时的电池续航时间。这也是第一款配备快速插入键的 Chromebook Plus。新款三星 Galaxy Chromebook 将于 10 月开始发售。

新的快速插入键可在您需要时提供即时帮助。只需轻按专用键盘按钮，菜单即可让您立即访问您可能需要的所有内容，包括编辑您正在写的内容、立即添加 URL 链接或快速找到完美的表情符号或 GIF。以下只是您将找到的几个示例：

快速访问使用 Gemini 模型的“帮助我写作”，这样你就可以获得帮助撰写新文本、编辑已写内容或更改语气

可轻松添加到任何文本字段的表情符号和 GIF

最近打开的网站列表，无需在窗口之间搜索、复制和粘贴即可添加链接

Google Drive 集成搜索功能，因此您可以附加文件、照片、视频或 Google Drive 中的任何内容，同时不影响您的工作流程

工具可进行简单的计算，添加特定日期，并在需要时转换计量单位

Quick Insert 键仅在三星 Galaxy Chromebook Plus 上推出，但现有的 Chromebook 用户可以通过键盘快捷键使用该功能。从明年开始，该键将在更多 Chromebook 和 Chromebook Plus 笔记本电脑上推出，同时还能够在 Quick Insert 菜单中快速创建 AI 生成的图像。

紧凑耐用的 Lenovo Chromebook Duet 11” 不仅可以轻松放入您的包中或放在膝盖上，还可以通过内置支架从笔记本电脑模式转换为平板电脑模式。Lenovo USI Pen 2（单独出售）和升级版防手掌误触模式让您可以精确地绘制草图，而联发科 Kompanio 838 处理器配备高达 8GB 的​​ RAM 和 128GB 的​​存储空间，可满足您的日常需求。此外，您还可以使用高分辨率 8MP 后置摄像头和 5MP 前置摄像头进行视频通话或录制，并配备新的 AI 增强变焦功能，明亮的窄边框显示屏可帮助您舒适地播放视频。

Goodnotes for Web 应用现已针对兼容触控笔的 Chromebook（如 Lenovo Chromebook Duet 11”）进行了优化。只需将触控笔放在屏幕上，您就可以像在纸上一样记日记、学习和做笔记。从 Play Store 或 goodnotes.com/web 下载该应用。

Chromebook Plus 上的更多 AI 功能

除了最近推出的“帮我写”功能和与 Gemini 聊天的功能外，Chromebook Plus 笔记本电脑现在还将提供更多功能，让日常任务更加轻松。以下 AI 功能将在整个 10 月通过自动更新提供。

使用“帮助我阅读”加速理解。 只需右键单击，即可帮助我阅读帮助您总结 PDF、文章或网站。您甚至可以提出后续问题以深入了解。从明年开始，您甚至可以突出显示需要额外帮助澄清的特定句子或段落。

使用实时翻译克服语言障碍 。 使用实时翻译，您可以为屏幕上的任何内容启用 Google AI 翻译的字幕，无论是 Zoom 上的会议、YouTube 直播还是家人发送给您的视频文件。实时翻译可以即时将内容翻译成 100 多种语言。

使用录音机应用轻松记录音频、想法和笔记。 使用由 Google AI 提供支持的录音机应用创建转录文本，可以检测和标记发言者并提供录制内容的摘要。

借助新的视频通话功能，您可以真实地看到和听到对方的声音。 新的录音室风格麦克风和内置外观增强功能让您的视频通话更加出色。录音室风格麦克风功能通过基于 AI 的高品质麦克风模拟帮助您获得清晰的声音，同时还能降低噪音和房间混响。内置外观效果可自动调整灯光、亮度等，让您看起来更漂亮。最重要的是，这些功能可以在任何视频通话应用中使用。

所有 Chromebook 上的新功能

谷歌还为所有 Chromebook 带来了新功能。这些工具将在您每次开机时提高您的工作效率，让您可以不减慢速度地完成工作。