英国人工智能 (AI) 软件提供商 Monolith 已被NIO选中，合作开发该公司电动汽车电池中的 AI 驱动异常检测。NIO 的电池更换技术为发现电池在现实世界中的日常使用情况提供了独特的机会。它将使用 Monolith 的异常检测器 AI 软件来监控现场生成的数据的性能。这些学习将为比较测试台结果奠定基础，并将集成到进一步的验证活动中。借助异常检测器，NIO 和 Monolith 工程师可以根据复杂的系统关系以前所未有的速度识别跨渠道结果中的异常。

蔚来欧洲电池系统负责人 Frank Kindermann 表示：“蔚来与 Monolith 的合作体现了我们致力于提供优质用户体验的承诺。我们在欧洲五个主要市场中的 98% 用户选择电池即服务 (BaaS)。BaaS 允许欧洲的蔚来用户根据需要灵活地充电或更换电池，从而提高便利性和成本效益。

通过将我们在电池性能方面的专业知识与 Monolith 先进的实验室能力相结合，我们在电池监控方面设立了新的标准，确保了无与伦比的效率，并加强了 NIO 对创新和质量的奉献精神。”

借助 Monolith 自学习算法，现在可以快速高效地发现电池测试数据异常。它通过自动检查原始测试数据来查找数百个测试通道中的潜在错误或异常。

Monolith首席执行官兼创始人 Richard Ahlfeld 博士补充道：“Monolith 的深度学习算法可以自动检测电池问题，例如自发放电和热失控，从而更容易快速分析复杂的真实数据。此功能不仅节省时间和资源，还提高了电池安全性。作为软件定义汽车的领导者，NIO 是利用这项先进技术的理想合作伙伴，推动电池性能和安全性的创新。”

除了自动检查测试数据外，Monolith AI 平台还包含独特的先进算法，可减少在整个设计周期内成功开发具有高度复杂、难以处理的物理现象的产品所需的物理测试时间和模拟量。该 AI 软件使用宝贵且有时有限的工程测试数据进行即时预测，使工程师能够确定需要优化和开发的领域，而无需进行大量重复且耗时的物理测试。