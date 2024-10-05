瑞典电动性能汽车制造商Polestar和瑞典高端自行车制造商 Allebike 推出了限量版电动山地自行车，以匹配 Polestar 的电动性能 SUV 系列、Polestar 3和Polestar 4。

Allebike Elize Polestar Engineered 是 Polestar 和 Allebike 联合设计的第二款山地车。这款全悬挂电动山地车采用 Polestar Space 外观颜色，减震器和细节采用 Polestar 标志性瑞典金色涂装。

Öhlins RXF38 m.2 29 空气悬架行程为 170 毫米（前减震器），而 TTX2Air 行程为 160 毫米（后减震器）经过专门调校，可为电动山地自行车带来刺激的骑行体验和出色的越野能力，就像 Polestar 的电动性能 SUV 一样。

定制的刚性碳纤维增强聚合物车架提供坚固且灵敏的骑行体验，专为越野和耐力赛道而开发。马鲛鱼式设置和 64 度的松弛头管角度使下坡骑行时充满信心和灵活性，而 Shimano EP8 电机的功率由 750 Wh 电池驱动，可提供上坡助力。电动升降座杆和变速是标准配置，以及 Shimano Auto 变速的最新技术。

Allebike Elize Polestar Engineered 在 Polestar Accessories 网上商店有售，售价为 8,900 欧元，由Allebike发货。目前，Allebike Elize Polestar Engineered 在欧洲经济区市场以及瑞士有售，未来可能在其他 Polestar 市场有售。