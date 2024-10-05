小鹏汽车正在加速其欧洲业务，在西班牙和葡萄牙两个市场推出产品。这些战略里程碑彰显了小鹏汽车致力于彻底改变整个欧洲的人工智能定义出行方式的坚定承诺，并为进一步的市场探索奠定了基础。小鹏汽车携手萨尔瓦多·卡埃塔诺集团进军西班牙和葡萄牙，是其扩张战略迈出的重要一步，萨尔瓦多·卡埃塔诺集团将负责这两个市场的分销。

在西班牙，小鹏汽车已在马德里、巴塞罗那、塞维利亚、马拉加等主要城市建立起完善的商业和售后服务网络，目前已有10家经销店。在葡萄牙，小鹏汽车已在里斯本和波尔图开设了2家经销店，并计划在年底前将经销店数量扩展到7家，到2025年底将扩展到15家。

小鹏汽车正在南欧扩张其 100% 电动产品线，包括G6 超智能轿跑SUV、G9 旗舰智能 SUV和P7 运动轿车。这些车辆以其现代、动感的设计和先进的技术而著称，包括小鹏汽车的 SEPA 2.0 架构和天机 XOS 5.2 智能座舱系统，可提供卓越的电动汽车性能和一流的智能驾驶、超快充电和直观的智能座舱功能。此外，这三款车型均获得了欧洲新车安全评鉴协会 (Euro NCAP) 五星评级，反映了其高安全标准。

小鹏汽车设计中心副总裁 JuanMa López 表示：“设计在我们的产品线中扮演着核心角色。我们拥有一支来自 16 个不同国家的优秀团队。他们将创造力、尖端技术和先进材料相结合，打造出全球化产品。我们的设计理念在情感和理性之间取得平衡，这不仅体现在我们目前的车型中，也体现在我们正在开发的革命性产品中，例如飞行汽车和机器人。”

小鹏X2电动飞行汽车也在西班牙和葡萄牙首次亮相。这项先进技术体现了小鹏汽车重新定义地面和空中交通的雄心，对未来交通有着清晰的愿景，即飞行汽车将成为欧洲交通格局的一部分。这有力地证明了小鹏汽车致力于塑造未来交通的承诺。