三菱汽车宣布，三菱eK X EV和日产Sakura电动微型车的累计产量达到了创纪录的10万辆。 eK X EV和Nissan Sakura于 2022 年 5 月在三菱汽车的水岛工厂开始生产，约 2 年零 5 个月内已实现 100,000 辆的产量。 eK X EV 和 Nissan Sakura 诞生于三菱汽车和日产的专业技术，这两家公司都是电动汽车领域的先驱，这些车辆获得了无数汽车行业奖项，被认定为加速日本脱碳的理想出行方式。 作为与日产成功合作的象征，三菱汽车致力于进一步提高 eK X EV 和日产 Sakura 的生产质量，以便让更多客户体验这些车辆。 三菱 电动车 你可能会喜欢 大众 ID.7 Pro S 一次充电可行驶 794 公里2024/10/06 13:15 极星Polestar 推出限量版电动山地自行车，与其 SUV 系列相匹配2024/10/05 23:04 IDC：上半年中国 AR / VR 出货 23.3 万台，二季度下滑开始放缓2024/10/05 18:02 拥抱ESG，丰田将向 Joby Aviation 额外投资 5 亿美元2024/10/05 12:36