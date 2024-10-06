三菱汽车宣布，三菱eK X EV和日产Sakura电动微型车的累计产量达到了创纪录的10万辆。

eK X EV和Nissan Sakura于 2022 年 5 月在三菱汽车的水岛工厂开始生产，约 2 年零 5 个月内已实现 100,000 辆的产量。

eK X EV 和 Nissan Sakura 诞生于三菱汽车和日产的专业技术，这两家公司都是电动汽车领域的先驱，这些车辆获得了无数汽车行业奖项，被认定为加速日本脱碳的理想出行方式。

作为与日产成功合作的象征，三菱汽车致力于进一步提高 eK X EV 和日产 Sakura 的生产质量，以便让更多客户体验这些车辆。