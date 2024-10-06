大众瑞士团队驾驶全新全电动ID.7 Pro S，在项目负责人、电动汽车长途驾驶专家 Felix Egolf 的带领下，在一次电池充电的情况下，成功行驶了总计 794 公里（493 英里），净驾驶时间为 15 小时 42 分钟。

这大大超过了测试车型的最大 WLTP 续航里程（综合），最高可达 709 公里（440 英里）。这款舒适的旅行轿车在整个白天的旅程中都在公共道路上行驶，交通流量正常。

路线符合日常驾驶，包括主干道、高速公路路段和带有丘陵过渡的乡村道路。八位不同的驾驶员在连续两天内仅靠一次电池充电就行驶了 794 公里。这大致相当于从巴塞尔到德国北部埃姆登的路线，ID.7 就是在埃姆登制造的。平均油耗非常低，为 10.3 kWh/100 公里。相比之下，该模型的最低 WLTP 值为 13.6。换算成柴油，平均油耗仅为每 100 公里约 1.1 升。

794 公里的续航里程是在上周中旬正常交通流量下白天行驶的，平均速度为 51 公里/小时。显示的剩余续航里程为两公里。另一个有趣的细节：所驾驶的车型不是续航里程最有利的 ID.7 Pro S 装备版本。根据 WLTP 计算，该车辆配备了舒适套件、IQ.DRIVE 辅助系统套件、Plus 外部套件和热泵等选装装备，其 WLTP 续航里程将达到 700 公里。

得益于其全新的高效驱动系统和出色的空气动力学性能（风阻系数为 0.23，具体取决于装备），ID.7 Pro S在公路上非常经济。根据选配装备，ID.7 Pro S 的综合 WLTP 耗电量为 16.2 至 13.6 kWh/100 km。使用最有利于续航里程的装备，WLTP 续航里程可达 709 km。充电时间很短：在 10 分钟内（一杯咖啡所需的时间），约 244 km 的电量以 200 kW 的充电功率流入电池；大约 26 分钟内，电量从 10% 再次充电至 80%。

ID.7 中可选的电动汽车路线规划器也很有用——它可以计算出最佳路线，同时考虑当前电池电量和沿途可用的充电站。它向驾驶员显示最佳充电点并规划必要的充电站，以提高旅途效率。它还会考虑实时交通数据，以找到最快、最方便的路线。