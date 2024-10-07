据媒体援引摩根士丹利报告指出，亚马逊计划在明年初之前裁减 14000 个管理职位，从而每年节省约 30 亿美元成本。

报告称，该举措是亚马逊 CEO 安迪・贾西（Andy Jassy）提出战略的一部分，该战略旨在通过到 2025 年 3 月，将个人贡献者与经理的比例提高至少 15% 来提高运营效率。

贾西强调了培育一种以紧迫感、责任感、快速决策、足智多谋、节俭和协作为特征的文化重要性，目标是将亚马逊定位为全球最大的初创公司。

报告还提到，贾西推出了一条“官僚举报热线”，允许员工举报妨碍他们工作的不必要程序。

摩根士丹利估计，此次裁员可能会使亚马逊在全球的经理人数从约 105,770 人减少至约 91,936 人，因为每位经理的估计年度成本在 20 万美元到 35 万美元之间，这样可以每年节省 21 亿美元到 36 亿美元，约占亚马逊 2025 年预计运营利润的 3% 至 5%。

报告表示，亚马逊承认最近扩大了管理队伍，该公司尚未具体说明任何明确的裁员计划。此次重组旨在简化运营并最大限度地减少官僚障碍，有可能通过重新分配而不是直接裁员来实现预期的比率变化。

与此同时，亚马逊还宣布计划从明年 1 月开始要求员工全职（每周五天）返回办公室。