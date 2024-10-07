英伟达 CEO 黄仁勋的个人净资产现已达到 1092 亿美元，超过了英特尔的市值（960 亿美元）。

随着人工智能的热潮和英伟达作为领先的 AI GPU 加速器制造商的出色表现，其股价飙升，甚至在去年 6 月一度成为全球市值最高的公司。虽然其股价自此有所回调，较历史高点下跌约 10%，但仍位居全球五大公司之列，仅次于苹果、微软、Alphabet（Google）和亚马逊等科技巨头。

股价的上涨也为黄仁勋带来了巨额财富，他直接持有超过 7500 万股英伟达股票，以及通过各种信托和合作伙伴关系持有另外 7.86 亿股。尽管今年他已通过出售 600 万股股票套现超过 7 亿美元，但这相对于他持有的英伟达股票估值总额来说只是九牛一毛。黄仁勋的财富增长使他跃升至福布斯实时富豪榜第 11 位，距离进入前十仅差 200 亿美元。

另一方面，英特尔今年表现不佳，目前市值为 963.9 亿美元。其股价在撰写本文时为每股 22.59 美元，不到其 2023 年末历史高点 50 美元的一半。今年 8 月初，英特尔的财务困境曝光，导致其市值一夜之间缩水了 390 亿美元，有传言称其可能会因市值下跌而被剔除出道琼斯工业平均指数。