动点出海获悉，菲律宾金融科技初创公司Salmon日前宣布，已经获得了一笔得到超额认购的3000万美元规模A2轮融资。

据了解，这笔融资由IFC以及阿布扎比投资机构Lunate提供。作为背景，Salmon曾在22年时获得了其首笔A轮融资（规模为1600万美元）。并且随后，该公司也曾获得了一笔2000万美元的债务融资（该融资是菲律宾A轮科技公司中当时规模最大的债务融资）。

作为本次融资的用途，Salmon表示，将会用其继续扩大贷款业务并推出新产品，以满足5000多万传统银行服务不足（underbanking）的菲律宾消费者日益变化的需求。此外，Salmon也将会把部分资金用于支持该公司在菲律宾数千个零售点的营销活动，并扩大其线上业务。

Salmon成立于2022年，是一个专注于消费市场的金融借贷平台，其平台可以使客户从在菲律宾证券交易委员会注册的合作伙伴处获得金融产品。同时，Salmon也在菲律宾经营有一家持牌银行（Rural Bank of Sta. Rosa Laguna）。据公司此前透露，Salmon在成立仅四个月后就推出了首款信贷产品，且在此后的每三个月里就推出一款新产品。

展望未来，Salmon表示，其目标是在未来三到五年内将其贷款组合规模提升至20亿美元。