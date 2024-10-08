斯特兰蒂斯和雷诺的高管坚决否认这两家汽车巨头可能合并组建新的汽车超级大国的报道，称这些说法仅仅是猜测。

今年早些时候，意大利媒体的报道引发了Stellantis和雷诺可能合并的传言。最近，First Online 的一篇报道称，合并的目标是打造一个新的欧洲汽车巨头，能够取代丰田成为全球最大汽车制造商的地位。

报道还称，合并后的公司可能取代大众集团成为欧洲领先的汽车制造商。此外，据推测，法国总统埃马纽埃尔·马克龙支持这一想法，他赞成两大品牌建立战略联盟，以促进欧洲汽车业的发展。

然而，首席执行官卡洛斯·塔瓦雷斯 (Carlos Tavares) 最近在访问法国东部的一家 Stellantis 工厂时接受媒体采访时称这些报道“纯属猜测”。此外，雷诺首席执行官卢卡·德梅奥 (Luca de Meo) 在巴黎的一次公司活动上发表讲话时，也驳斥了这些报道，称其为“谣言”。

法国政府对 Stellantis 和雷诺品牌的未来有着既得利益。法国政府拥有雷诺 15% 的股份，并拥有 Stellantis 6.1% 的股份。此外，据说马克龙希望雷诺老板卢卡·德梅奥 (Luca de Meo) 领导这个新的超级集团。First Online补充说，Stellantis 董事长约翰·埃尔坎 (John Elkann) 支持该计划。

值得注意的是，意大利媒体推测，可能合并成为汽车行业“空中客车”的不仅仅是 Stellantis 和雷诺。一些消息人士称，宝马最近也加入了该行列，成为潜在的第三家合作伙伴，并可能带来其在高端电动汽车方面的专业知识。这三个品牌的高管可能会在下周开幕的巴黎车展上会面。

塔瓦雷斯和德梅奥都计划出席在法国首都举行的两年一度的车展。当路透社询问德梅奥在车展上会与塔瓦雷斯讨论什么时，这位雷诺首席执行官若无其事地回答说：“我会像往常一样迎接他。”