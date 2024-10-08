苹果的 Apple Intelligence 功能正逐步推出，首批六项功能预计将于本月底发布，而 Siri 的新版本则有望在明年某个时候正式亮相。然而有分析师认为，业界对苹果 AI 的期望可能过于乐观，iPhone 提供“真正的”AI 表现可能要等到 2026 年或 2027 年。

此前曾有传言称，苹果 Apple Intelligence 将推动 iPhone 16 的销售热潮，因为除了 iPhone 15 Pro 用户外，其他人都需要升级才能使用新功能。然而目前来看，iPhone 今年的销量与去年大致相当，这意味着人们尚未将 AI 视为购买新手机的重要因素。

杰富瑞分析师 Edison Lee 对此并不感到意外，The Street 报道称，他认为 iPhone 销量增长 5-10% 的预期“不太可能实现”。

他认为，苹果在 AI 方面相比其他智能手机品牌具有关键优势，但要实现对新 iPhone 需求的实质性推动，还需要 2-3 年的时间。

Edison Lee 表示：“我们看好苹果 Apple Intelligence 的长期发展，因为苹果是唯一一家能够利用专有数据提供低成本、个性化 AI 服务的软硬件一体化厂商。然而，智能手机硬件需要重新设计才能实现真正的 AI，可能要到 2026、2027 年。”

尽管如此，Edison Lee 认为，苹果在技术和成本开发方面具有长期优势，尤其是考虑到其与芯片制造商台积电的合作关系。他预计苹果明年将实现 iPhone 销量增长，但主要归功于传闻中的更薄的 iPhone 17 Air，而非苹果 Apple Intelligence，他表示：“我们认为，由于高速内存和先进封装技术的限制，支持 AI 能力的智能手机技术可能还需要 2-3 年时间。但苹果的超薄机型（17 Air）可能会在 2025 年吸引更多升级需求。”