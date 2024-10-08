梅赛德斯发布了其下一代厢式货车的官方照片，让间谍摄影师们松了一口气。这些货车基于全新的梅赛德斯-奔驰厢式货车电动架构 (VAN.EA)，该架构被誉为“模块化、灵活且可扩展”。

它们由现代化的温室和看起来更直立的前饰板连接在一起。设计师还将后视镜移到车门处，同时调整了后升降门。

梅赛德斯并没有对原型车做太多介绍，但重申“所有新开发的中型和大型货车”将从 2026 年开始采用 VAN.EA 架构。该公司还表示，该平台将“明显区分豪华细分市场的私人货车和高端细分市场的商用货车”。

实际上，这听起来像是 Vito 和 V-Class 之间的区别会更大。梅赛德斯补充说，“产品组合将涵盖家庭面包车、专属 VIP 班车以及满足最高要求的豪华宽敞豪华轿车。”

现在谈论规格还为时过早，但该汽车制造商表示，这些货车将提供前轮驱动和全轮驱动。它们还将配备800V 技术、22 千瓦交流充电器和最新版本的梅赛德斯奔驰操作系统。

该公司此前曾表示，豪华私人厢式货车的续航里程将“远超”311 英里（500 公里）。2 级半自动驾驶系统将在发布时推出，并计划在 2020 年前推出 3 级系统。

另一方面，高端商用货车将提供广泛的定制以及 4 级自动驾驶系统，以“解决无人驾驶运输的商业潜力”。