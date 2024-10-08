Green NCAP 对比亚迪 SEAL U DM-i (PHEV)进行了测试，这是该中国汽车制造商第三款接受该组织严格评估的车型。

SEAL U 是一款 D 级 SUV，提供舒适的驾驶体验，其 WLTP 续航里程高达 500 公里，这得益于 86 千瓦时的电池和官方耗电量 20.5 千瓦时/100 公里。该数据已通过 Green NCAP 的独立测试验证。

Green NCAP 的评估超出了标准认证测试的范围，突出了车辆在高负荷高速公路循环和 -7°C 寒冷环境测试等具有挑战性的条件下的性能。这些场景对大型 SUV 来说尤其苛刻，因为空气阻力和座舱加热要求等因素会显著影响能耗。尽管面临这些挑战，SEAL U 的表现仍符合预期参数，能耗较高但仍保持了效率。

总体而言，比亚迪 SEAL U取得了 93% 的平均分数，并获得了Green NCAP颁发的 5 颗绿星，再次证明了其对可持续发展和能源效率的承诺。

比亚迪最近在英国市场推出了其首款插电式混合动力汽车 (PHEV) ——全新 BYD SEAL U DM-i。这款造型时尚、空间宽敞的 D 级 SUV 是智能 PHEV 技术的突破，可提供电动驾驶的所有优势，同时又不牺牲续航里程。

作为比亚迪环保型 SEAL 系列的一部分，SEAL U DM-i 现已在不断扩大的英国经销商网络中发售。它具有高端功能和极具竞争力的价格，为日常出行和长途旅行提供经济实惠且高效的解决方案。起价仅为 33,205 英镑（上路价）（Boost 内饰），最高可达 39,905 英镑（上路价）（Design 内饰）。