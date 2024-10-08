Caterham宣布，日本知名汽车制造商雅马哈摩托车公司已加入其全新电动跑车 Project V，成为其开发合作伙伴。雅马哈将为原型车型提供其最新的尖端电子轴。

该设计概念车最初于古德伍德速度节亮相，随后又在东京汽车沙龙上展出，一年之后，该公司计划进入下一阶段，即将该车推向市场并进行商业化生产。

Project V 将采用雅马哈开发的轻型紧凑型电动动力系统，秉承 Caterham 轻便、简单和驾驶乐趣的 DNA。此外，雅马哈还将提供其在车辆运动控制方面的技术和专业知识。

原型车由东京研发中心开发，该中心是一家专业工程公司，在开发主要 OEM 委托的原型车和量产车方面拥有良好的业绩记录。该项目预计将于 2025 年中期完成。

Project V 由 Caterham 品牌开发，该品牌是总部位于日本名古屋的 VT Holdings 的一部分。

与雅马哈的合作不仅将提供符合全新 Caterham 期望的动力系统，而且还将有信心加速 Project V 向市场的交付。

Project V从一开始就被设计为电动汽车，是新任首席设计师 Anthony Jannarelly 的创意。他的愿景由世界知名的意大利工程公司Italdesign变为现实。

Project V 采用电池电动动力系统，由安装在后轴的 200kW（272PS）单电机驱动。它与具有先进热管理的 55kWh USOC 锂离子电池组配对，使用 150kW 直流快速充电器，只需 15 分钟即可将电量从 20% 充电至 80%。

Project V 可在不到 4.5 秒的时间内从 0 加速至 62 英里/小时（100 公里/小时），预计最高速度将达到 143 英里/小时（230 公里/小时），目标 WLTP 续航里程为 249 英里（400 公里）。

简约的设计理念意味着 Project V 与 Seven 一样轻巧而简约。Caterham 的目标是整备重量为 1,190 公斤（2+1 配置），这将通过使用创新的碳纤维和铝复合底盘来实现。