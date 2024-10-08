彭博社记者马克·古尔曼发表了最新一期的《Power On》时事通讯，提到苹果正在逐渐放弃“年更”式的产品发布策略。

“苹果公司正在逐步放弃每年一次的产品升级周期，此举可能会使产品发布更加频繁，减少令人不安的延迟。”古尔曼如是说。

依循传统，苹果公司通常在每年 6 月发布最新系统的预览版，每年 9-10 月发布新一代的 iPhone、iPad、Mac 等产品。此举具备如下优点：

有助于激励员工朝着同一个目标前进。对于某些产品何时需要准备就绪，员工不会感到困惑。

分析师和投资者知道“该期待什么”。公司每年都会在同一时间获得可靠的销售增长，有助于推动最重要的假日季（注：“假日季”在海外常指一年中商家和零售商销售量最高的时期，包括圣诞节、新年以及感恩节、黑色星期五、网络星期一等其他节日）。

如果苹果公司在秋季举行一次大型发布会，就更容易规划其市场营销和公共关系。因为此举可以确保媒体结束假期后，重新投入工作并关注（通常 iPhone 发布会在美国劳动节即 9 月首个周一后的第一周周二或周三）。

但即便如此，古尔曼认为这一战略开始“出现裂痕”。因为当前苹果的产品种类与日俱增，追求 iPhone、iPad、Mac、AirPods 等产品的年更并不切实际。此外，诸如 Apple Watch Ultra 或 iPhone SE 等产品也不需要频繁更新换代。

古尔曼据此分析说，苹果正在逐渐偏离其“秋季发新品”的计划。但是，苹果“也许必须”要进一步采用一种更灵活的方式，即在产品就绪的时候再发布，若未就绪就不发布。

当前的 iPad OS 18 也显示了苹果公司此前做法的弊端：该系统几乎没有新功能，甚至还包含一个 bug，导致部分搭载 M4 处理器的 iPad Pro 无法使用，必须更换硬件才能解决有关问题。该版本操作系统也因而在两周内无法使用，直到周四才恢复。在此之前的一天，苹果被迫撤回了 watchOS 11.1 的第三个测试版，因为它引发了类似的故障。9 月，HomePod 测试版更新也出现了同样的问题。

古尔曼说，苹果“显然意识到了”这一问题。追求在秋季发布大多数新硬件和软件产品，已经带来了过大的压力。目前，公司正逐步远离这种路径。譬如，苹果在 6 月官宣了 Apple Intelligence，但已经事先声明功能上线将分步完成。