现代汽车公司与Waymo达成了为期多年的战略合作伙伴关系。在此次合作的第一阶段，两家公司将把 Waymo 的第六代全自动驾驶技术 Waymo Driver 集成到现代的全电动 IONIQ 5 SUV 中，该 SUV 将逐渐加入 Waymo One 车队。

交付给 Waymo 车队的IONIQ 5车辆将在位于佐治亚州的新现代汽车集团 Metaplant America (HMGMA) 电动汽车制造工厂组装，然后与 Waymo 的自动驾驶技术集成。两家公司计划在未来几年内大批量生产配备 Waymo 技术的 IONIQ 5 车队，以支持 Waymo One 不断增长的规模。搭载 Waymo 技术的 IONIQ 5 的初步道路测试将于 2025 年底开始，并在接下来的几年内提供给 Waymo One 车主。

现代 IONIQ 5 将交付给 Waymo，并配备冗余硬件和电动门等特定的自动驾驶改装件。这款屡获殊荣的全电动汽车一次充电即可实现长时间驾驶，其 800 伏架构将最大限度地缩短服务时间，并具有业内最快​​的充电速度。IONIQ 5 设备齐全、宽敞的内部空间将提供充足的腿部空间、头部空间和后部载货空间，为乘客带来舒适的体验。