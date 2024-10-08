日产已签署协议，投资ChargeScape，该公司是一家由宝马、福特和本田各持股 25% 的合资企业，专注于电动汽车电网整合。交易完成后，日产将成为 ChargeScape 的 25% 同等股权投资者，并将向美国和加拿大的电动汽车车主推出 ChargeScape 的服务。

上个月，宝马、福特和本田 宣布推出 ChargeScape，其软件可以无线连接到电动汽车，并根据实时电网状况管理电子流，当电网受限时，通过智能充电 (V1G) 暂时减少需求，甚至在需要时将能量送回电网 (V2G)。通过为电力公司、汽车制造商及其客户提供单一平台，ChargeScape 简化了电动汽车与电网集成的复杂性。

ChargeScape 通过提供管理充电和车辆到电网输出等服务，为电动汽车驾驶员带来经济利益。当连接到 ChargeScape 的平台时，选择这样做的电动汽车驾驶员可以在高需求期间因暂停充电而获得经济奖励，并最终能够将车辆电池中存储的电能卖回给电网。这样做可以帮助电网运营商避免在电网超负荷时调度昂贵且通常高碳的“峰值电厂”。

日产加入 ChargeScape 联盟具有特别重要的意义，因为日产在美国销售了超过 65 万辆 LEAF 车型，这是首批能够将电力输出回电网的电动汽车之一。日产正在全球范围内大力投资双向充电 (V2X) 功能，ChargeScape 目前正在加利福尼亚州、德克萨斯州和其他市场建设虚拟发电厂。

ChargeScape 首席执行官 Joseph Vellone 表示：“我们非常高兴欢迎日产加入 ChargeScape 合资企业。日产决定加入我们，彰显了其致力于帮助客户以更便宜、更可持续的方式充电的承诺，并凸显了 ChargeScape 在汽车电网集成领域的核心地位。”

日产 4R 电池业务总裁 Kent O’Hara 表示： “ ChargeScape帮助我们更方便、更有效地将公用事业与电动汽车驾驶员联系起来，通过激励驾驶员参与管理充电和车辆到电网计划，让拥有电动汽车的体验更有价值。”“加入 ChargeScape 有助于我们为全国范围内减少二氧化碳排放做出贡献，因为公用事业可以使用电动汽车电池储能来平衡峰值电网需求，同时优化可再生电力的使用。”