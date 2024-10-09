周二，巴西最高法院法官亚历山大·德莫赖斯（Alexandre de Moraes）命令该国电信机构 Anatel 在 24 小时内解除对 X 的封禁，他表示 X 已经满足“立即恢复运营所需的所有必要条件”。

然而，这并不意味着该应用会立即恢复服务。巴西媒体 Poder360 指出，Anatel 仍需通知巴西的 20000 家不同的互联网服务提供商解除限制，而不同的互联网服务提供商因使用的系统不同，解除限制的情况也会有所差异。

在 8 月屈服于“巴西法院封禁某些热门账号的判决”之前，该公司已撤回其在巴西的法定代表人，这一行为引发了禁令。之后，德莫赖斯法官于 8 月 30 日发布禁令，给予巴西电信运营商最多 5 天的时间来阻止巴西境内任何人访问 X。

对于这一消息，X 的全球政府事务账号表示：“X 很自豪能够重返巴西。在整个过程中，让数千万巴西人能够使用我们不可或缺的平台是至关重要的。我们将继续在运营的所有地方，在法律范围内捍卫言论自由。”

该平台本可能更早被解封，其上周已缴纳罚款 2860 万雷亚尔，但在其请求重新上线许可后，法院称 X 将资金汇错了银行，这使得其回归时间又推迟了几天，直至资金被转至正确的机构。