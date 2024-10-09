新 iPhone 已经上市，但苹果的人工智能 Apple Intelligence 仍然缺席。这备受期待的 AI 功能将于 10 月底随 iOS 18.1 推出，其中包括通知摘要和生成式人工智能驱动的写作工具。根据苹果目前的说法，这些功能要到 2025 年才会完全上线。

这一切使得 iPhone 16 / 16 Pro 处于不寻常的位置：即便 iOS 18.1 发布后，Apple Intelligence 仍将是 beta 版应用。这就再次提出了那个永恒的问题——今年是否应该升级到最新款？

参考维度 整体价值 最昂贵、性能最强的 iPhone 并不一定适合所有人。我们寻找的是折衷方案——既有让大多数人满意的功能，又要考虑到价格。有的时候，最优解就是往年的机型。 电池续航 现有 iPhone 机型之间的电池性能差异很大，主要归因于手机尺寸。每个人都希望手机能够使用一整天，下文的建议反映了这一点。 屏幕尺寸 某一种尺寸并不适合所有人。有些人喜欢小手机，有的人则希望越大越好。

尽管人工智能引起了非常高的关注度，但我们对购买手机的通用建议仍然是适用的：坚持使用你已有的手机。如果你不是那种对新的相机控制按钮或芯片性能升级感到兴奋的人群，那么就没有理由急着买 iPhone 16。

但如果你在质疑今年是否是更换 iPhone 11 或 iPhone 12 的一年，那么我们认为答案是肯定的。今年确实有进步，尤其是基本款 iPhone 16 和 16 Plus，它们用上了与 Pro 机型同代的芯片，还有苹果承诺未来会更新的 AI 功能。

适合大部分人的 iPhone

iPhone 16

苹果的这部入门级 iPhone 配备 6.1 英寸屏幕、两颗垂直排列的后置摄像头、一颗可自定义的操作按钮和新的相机控制按钮。随着苹果推出 Apple Intelligence，这款手机将获得一系列 AI 功能加持。

这次，苹果的基本款 iPhone 硬件得到了显著提升，与 Pro 系列展开了一场迟来的追赶战。iPhone 16 包括去年 Pro 机型中的操作按钮和新的相机控制。

焦点转到内部，A18 芯片组与 Pro 机型的处理器属于同一代，而过去几年的情况并非如此。今年的基本款还有额外的 RAM（与 Pro 一样均为 8GB），这是件好事。

相机控制提供了一种快速启动相机应用程序和调整曝光补偿等设置的方法。而升级到 Pro 型号后，你将获得更好的低光性能，以及以 120 fps 录制 4K视频的能力。但即便没有这些，iPhone 16 上也有着苹果迄今为止提供的可定制性最强的相机。

除了相机性能之外，选择数字型号而不是 Pro 机型有两个主要缺点：没有变焦镜头，没有 ProMotion 高刷新率屏幕。只有 Pro 有专用的 5 倍长焦镜头，这对于创意取景很方便。如果你习惯了更流畅的 120Hz 显示屏，iPhone 16 上的标准 60Hz 屏幕可能只会让你感到不太舒服。

最佳高端 iPhone

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro 配备全新的 6.3 英寸 OLED 屏幕，具备 120Hz 刷新率，芯片升级到 A18 Pro。三摄像头阵列配备分辨率更高的 48MP 传感器，用于超广角镜头，并配备新的物理相机控制按钮，用于拍照和操作相机应用程序。

此次 iPhone 16 Pro 进行了小幅但意义重大的升级：升级至 5 倍光学变焦镜头，这待遇在 iPhone 15 系列上只有 Pro Max 机型才享受到。虽然从 3 倍到 5 倍变焦的变化从纸面上看起来并没有那么强，但它在很大程度上让较小的 16 Pro 感觉与 16 Pro Max 不相上下。这一回，你不需要买屏幕最大的手机就能得最好的相机。

16 Pro 的尺寸与 15 Pro 大致相同，但屏幕更大：6.3 英寸（v.s. 6.1 英寸）。还有相机控制按钮、升级的 48MP 像素超广角镜头，当然还有等待着 Apple Intelligence 的到来才能发挥全部功力的最新 Pro 芯片。

所以，对于还是想要拥有全部花哨功能的最新设备的消费者来说，16 Pro 就代表着这么一个机会。

续航最好的 iPhone

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Plus 拥有系列最大屏幕（6.7 英寸）和更大的电池。

大手机的特点是电池容量大，因为它有更多内部空间。得益于大电池，iPhone 16 Plus 可以持续使用到第二天。当你习惯每晚给手机充电时，你会惊讶地发现每天晚上睡觉前，电池还剩下那么多电量。这是解决电池焦虑的良方。

当然，16 Plus 的大尺寸还有另一个好处：更大的屏幕。如果你就是单纯喜欢大屏，同时又介意 Pro Max 型号的重量，那么 Plus 就是你的最佳选择。

低预算方案

iPhone 14

iPhone 14 配备 A15 Bionic 芯片和 6.1 英寸屏幕，存储空间从 128GB 到 512GB 不等。

严格来讲，iPhone 14 并不是你能买到的最便宜的 iPhone。这一荣誉属要归于 2022 年发布的 iPhone SE。但 SE 采用了较旧设计，让它感觉完全像是一种不同类型的 iPhone。与此同时，2022 年发布的 iPhone 14 已经历两次官方降价（每当新一代发布都会降），使其成为购买“新款”现代 iPhone 的不错选择。iPhone 14 目前的官方价格是 4699 元起。

非 Pro 版 iPhone 14 没有太多升级；感觉更像是 iPhone 13s。但它是第一批支持卫星紧急 SOS 通讯功能的 iPhone，在某些场景下可能真的能救命。与 iPhone 13 相比，iPhone 14 在相机方面也有一些改进，包括更大的主摄像头图像传感器和更好的低光图像处理能力。

另一方面，iPhone 14 是苹果引入“灵动岛”之前，最后一代采用“刘海屏”的 iPhone。灵动岛是一个药丸形的屏幕缺口，配合 iOS，其上可显示计时器、网约车/外卖状态等即时小卡片，让你撇一眼就能知晓相应功能的状态。

还有一件事需要留意：iPhone 14 系列用户抱怨电池过早耗尽，整体电池健康状况下降的速度比应有的速度快得多。话虽如此，iPhone 14 应该还会再收到四年的软件更新，考虑到它的价格，选择它是不错的低预算方案。

如果你只是留念 home button

iPhone SE

iPhone SE 是官方在售的最便宜 iPhone，但它 4.7 英寸的小屏幕现在感觉十分拥挤，在应用程序和网页都为大屏幕设计的时代，使用起来可能会令你苦恼。

2022 年发布的第三代 iPhone SE 是 SE 系列的最新款。它是苹果最便宜的 iPhone，但也是最后一款带有主页按钮（home button）的 Touch ID 手机。如果你依旧留念 iPhone 4 / 4S、iPhone 5 的设计，iPhone SE 是你的唯一选择。

这里还有几个建议 / 警告，首先就是屏幕。它很小——4.7 英寸，比 iPhone 13 mini 的显示屏小得多。屏幕内容感觉很拥挤，而且 LCD 显示技术也差不多过时了。其他缺点：相机系统没有夜间模式，基本型号只有 64GB 存储空间。

那 iPhone 15 如何？

苹果仍在卖 iPhone 15，随着 iPhone 16 系列的推出，前者的官方售价已降至 5399 元。如果你自掏腰包购买手机，想省点钱，这是个不错的选择——但要知道，它不符合 Apple Intelligence 的使用资格。iPhone 15 Pro 在上市时将能够运行苹果的 AI 功能，但标准版 iPhone 15 则不行。

其实还有一个选择，那就和 iPhone 15 同样起售价的 iPhone 14 Plus。其大电池可以持续一整天，甚至更长时间，不过你将得不到灵动岛、操作按钮和相机控制按钮。如果你不在意那些花哨的功能，只想要大屏幕，那么它仍然是一种值得考虑的选择。