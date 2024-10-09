新款迈凯伦 W1 是有史以来最伟大的两款超级跑车——迈凯伦 F1 和迈凯伦 P1——的突破性继承者 ，并在各个性能方面将迈凯伦“1”系列汽车提升到了新的高度。新款 W1 是真正的超级跑车的终极体现，其设计秉承了迈凯伦一流性能的精神，并遵循了每款迈凯伦超级跑车的核心原则：通过尖端空气动力学和轻量化底盘技术应用的史诗般动力；最高水平的动态卓越性和最纯粹的驾驶连接；适合所有驾驶情况的完美驾驶环境；以及令人惊叹的视觉和听觉盛宴。

迈凯伦在轻量化工程和空气动力学性能方面拥有的所有重要且知名的专业知识，这些专业知识的灵感来源于多年的赛车创新和公司的世界锦标赛思维，这些都应用到了 W1 上。新款迈凯伦 Ultimate 车型背后的工程团队共为迈凯伦在车手和制造商类别中赢得了 16 个一级方程式世界锦标赛冠军做出了贡献。作为一支更大团队的一部分，这些专业知识造就了迈凯伦有史以来最专注的超级跑车，同时也是一款拥有强大能力的超级跑车。

W1 是一款适合所有场合的超级跑车；与任何其他迈凯伦车型相比，它在公路和赛道上的表现都同样出色，而且作为迄今为止圈速最快、加速最快的迈凯伦合法上路超级跑车，无论在什么情况下驾驶它都会让人兴奋不已。W1 革命性的全新高下压力、低阻力、地面效应空气动力学设计确保了令人心潮澎湃的驾驶乐趣，而从公路模式到赛道驾驶的竞赛模式的独特转换过程进一步增强了这种乐趣：W1 的离地间隙降低（前部降低 37 毫米，后部降低 17 毫米），并且起伏系统使悬架变硬。前后主动式尾翼均已展开，迈凯伦主动式长尾向后延伸最多 300 毫米，有助于产生 W1 中可用的 1,000 公斤下压力。

性能卓越，V8 高性能混合动力系统搭配纯后轮驱动

W1 的核心是全新的高性能混合动力系统，包括迈凯伦全新的 MHP-8 V8 内燃机、全新的 E 模块（集成了径向磁通电动机和电动机控制单元）以及带 E 倒档的 8 速变速器。动力和扭矩仅通过 E 差速器传输至后轮。

新款 V8 发动机的 928PS 和 E 模块的 347PS 相结合，可产生 1275PS 的功率，使 W1 成为迈凯伦有史以来功率输出最高的车型，并超越了所有核心竞争对手。该动力系统专为史诗般的动力输出和令人惊叹的性能而设计，结合 1,399 公斤的车辆重量，为 W1 提供了惊人的 911PS/吨功率重量比 – 这是迈凯伦有史以来最高的功率重量比，更重要的是，是同类车型中最好的。

如此巨大的动力，加上 1340Nm 的总扭矩以及 E 模块的即时油门响应，使 W1 拥有惊人的加速数据：0-100 公里/小时耗时 2.7 秒，0-200 公里/小时（124 英里/小时）仅需 5.8 秒，0-300 公里/小时（186 英里/小时）则可在 12.7 秒内实现。

在竞争对手纷纷转向前轮驱动辅助的情况下，迈凯伦选择在如此强大的动力和扭矩的汽车中保留后轮驱动底盘的纯粹性，这打破了传统。只有迈凯伦能够在后轮驱动超级跑车中成功实现如此大的加速度和与之相匹配的动态性能，这要归功于其在一级方程式赛车领域的丰富经验，该赛车专门通过后轮分配动力，以达到性能的巅峰和终极转向精度。

迈凯伦全新 MHP-8 平面曲轴 90 度 V8 发动机是 W1 强大动力的核心。这款双涡轮增压 3,988cc 发动机从一开始就被设计为最佳电动动力系统的核心，拥有轻质铝制缸体、气缸盖和活塞，展现了迈凯伦在内燃机工程方面的专业知识，树立了新标准 – 例如，采用等离子喷涂气缸孔，使发动机转速高达 9,200rpm。

350bar 汽油直喷 (GDI) 系统和端口燃油喷射扩展了 MHP-8 发动机的性能范围，而不会对排放产生不利影响，从而使迈凯伦实现了有史以来最高的特定功率输出 – 每升高达 233PS。W1 中的双涡管涡轮增压器经过优化，可提供比以前的组件更高的峰值功率和扭矩，可在整个转速范围内使用，并且从低至 2500rpm 的转速即可改善响应。

不断突破，很多性能技术来自于赛车

排气装置采用管状歧管，旨在最大限度地提高驾驶员的参与度和性能，当发动机转速接近其 9,200rpm 电子转速限制时，长而等长的流道可以调节以将声音调到高潮。源自赛车运动的 E 模块与内燃机配合使用，安装在变速箱侧面，可提供高达 347PS 的功率。E 模块由径向磁通电动机和集成式电动机控制单元组成，其工程方法与 IndyCar 赛车类似，在最大程度提高效率的同时最大程度地减少了包装体积和重量，整个装置的重量仅为 20 公斤，其他优势包括减少冷却剂量、低压和高压连接和密封件。密封装置通过传动装置外部的干式接口提高了可维护性。

电动机元件的转速高达 24,000rpm，特定输出功率为 23PS/kg，可与一级方程式赛车电动机直接媲美。

E 模块由 1.384kWh 电池供电，该电池与管理单元和配电单元一起封装在结构碳纤维地板上，该结构碳纤维地板位于碳纤维单体壳的一个空腔内，位置尽可能低，以有利于车辆重心。

源自赛车运动的电池单元旨在优先向 E 模块输出高功率，从而提高油门响应并将总功率提升到所需的水平，以实现 W1 所达到的令人惊叹的性能水平。即使专注于最大化功率，W1 仍可以在零排放、纯电动模式下行驶长达 2 公里（1.6 英里）。

对电池充电状态的管理是为了维持最低水平的充电量，以便在车辆启动时启动发动机，为倒车功能提供动力，并为汽车长时间停放时提供储备。为履行迈凯伦对减轻重量的承诺，混合动力部件的总重量与迈凯伦 P1 相比减少了 40 公斤，同时提供几乎两倍的电力。由于没有发动机辅助设备（包括交流发电机、起动电机和传统 HVAC 系统所需的额外管道），因此进一步减轻了重量。

每辆 W1 都标配全面保修 [4 年/无限里程车辆；6 年/75,000 公里 HV 电池] 和 4 年全包服务计划，为您带来独特的拥有体验。新的混合动力系统已开发为与 V6 混合动力系统类似的维护周期，W1 的维修计划将遵循 12 个月的周期。这与迈凯伦系列量产超级跑车的计划一致，而不是许多专注于赛道的汽车的计划，这些汽车根据运行小时数缩短了维修间隔。