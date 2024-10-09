吉利集团旗下的高端电动汽车品牌 Zeekr 正在将其最先进的智能电动汽车带到挪威。全电动 Zeekr 001 和 Zeekr X 紧凑型 SUV 将于本月晚些时候开始订购。首批客户将于今年年底交付。挪威是世界上最发达的电动汽车市场之一。继去年在荷兰和瑞典成功建立品牌后，在这里推出是Zeekr欧洲战略的一个重要战略里程碑。 Zeekr 已在全球交付了约 340,000 辆电动汽车，是电动汽车领域的领导者。该品牌登陆挪威将进一步推动其可持续增长。

Zeekr 001 和 Zeekr X 完美融合了独特的设计、高端技术、远距离和强大的性能。挪威是一个重要的电动汽车市场，超过 80% 的新车销售都是电动汽车。为此，Zeekr 在全国范围内建立了精心挑选的零售商网络，确保客户从试驾、配置到订单和服务的无缝体验。该网络将于 10 月开业，合作伙伴将从 Premium Cars Stor-Oslo 开始，随后在其他主要城市的经销店也将陆续开业。这些将得到 Zeekr 授权服务中心和车间网络的补充。

挪威的新款 Zeekr 车辆享有 5 年/100,000 公里的车辆保修，如果遵循 Zeekr 零售商或 Zeekr 授权的服务中心和维修中心推荐的服务和维护计划，则可额外延长至 5 年/100,000 公里。

Zeekr 与 Plugsurfing 合作，允许客户通过 Zeekr Charge 应用程序和充电 RFID 卡访问整个欧洲超过 800,000 个充电点。该应用程序显示附近的充电器，可用于启动和停止充电会话，并管理账单和收据。