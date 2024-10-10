据彭博社报道，苹果长期员工丹·里奇奥（Dan Riccio）将于本月晚些时候从该公司退休。

据了解，Riccio 在苹果工作了 26 年，最近作为工程副总裁负责 Vision Pro 的开发，向苹果首席执行官蒂姆·库克汇报。

Riccio 于 1998 年 6 月加入苹果，担任产品设计总监，并在 2012 年 8 月晋升为硬件工程高级副总裁，担任该职位超过八年，然后于 2021 年转到一个未公开的项目，这个未公开的项目后来被证实是 Vision Pro 头显。

约翰·特纳斯（John Ternus）接替 Riccio 担任苹果硬件工程高级副总裁，Ternus 还将接管 Vision Pro 的开发和 Vision Products Group 的数千名工程师。在 Riccio 手下工作的迈克·洛克威尔（Mike Rockwell）将继续监督 Vision Pro 和类似头显的日常工作。

除了参与 Vision Pro 的开发，Riccio 也是苹果自动驾驶汽车项目的关键支持者，该项目今年早些时候被苹果最终放弃。在苹果工作期间，他还负责监督 AirPods、iPad Pro 和初代大屏 iPhone 的开发。