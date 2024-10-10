据央视新闻报道，我国首个汽车智能安全评价体系于昨日在重庆正式发布，该体系能够从环境感知、决策控制、应急响应等多个维度对智能汽车进行全面评价。

据了解，这一评价体系主要聚焦于智能汽车在应用场景中的安全性，是我国在智能汽车安全评价领域的一项重大突破。特别是针对自动驾驶汽车，创新性地提出了一套智能安全测评规程，通过 50 多项考评，形成了对自动驾驶系统的全面安全评估矩阵。

同济大学汽车安全技术研究所所长朱西产表示，这一规程的发布，不仅填补了自动驾驶系统开发和安全评估领域的工程落地空白，也为全球汽车行业树立了新的安全标杆。

专家指出，智能汽车在复杂场景下的安全性表现与单一场景下存在显著差异。例如，光照、降雨、能见度等因素对智能汽车的安全性有显著影响。汽车智能安全评价体系将重点评估这些复杂场景下的表现。

招商局检测车辆技术研究院技术委员会常务副主任曹飞提到，在降雪、降雨、夜间等低能见度环境下，开展智能汽车冬季高寒测试，针对自适应巡航控制系统（ACC）功能进行跟车行驶试验，以验证摄像头、雷达等传感器的工作稳定性，从而提高智能汽车在极寒地区的行驶安全。

专家还表示，未来我国将在智能网联汽车召回监管、场景测试和道路适应性评估等方面进一步加强标准化建设。