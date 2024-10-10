刚获得 2024 年度诺贝尔物理学奖、有“AI 教父”之称的加拿大多伦多大学教授杰弗里·辛顿（Geoffrey Hinton）在 10 月 9 日接受直播群访时表示，“我有很多非常聪明的学生，比我聪明得多，他们做了许多实事，事业伟大。我特别自豪的是，我的一个学生开除（fire）了萨姆·阿尔特曼。”

辛顿提及，这名学生正是 OpenAI 的前首席科学家 Ilya Sutskever。Ilya Sutskever 是 OpenAI 的联合创始人，也是 2023 年底 OpenAI 高层“宫斗”大戏中的主角之一，而萨姆·阿尔特曼即美国 AI 公司 OpenAI 的 CEO。

去年 11 月，OpenAI 董事会投票解雇了时任 CEO 阿尔特曼。Sutskever 作为 OpenAI 的首席科学家，通过视频电话向阿尔特曼传达了这一消息。尽管事后 Sutskever 表示后悔，但辛顿似乎认为，解雇阿尔特曼是 AI 安全领域的胜利。不过，阿尔特曼几天后就重回 CEO 职位。

辛顿在新闻发布会上还谈到了人工智能安全的问题。他表示，他担心人工智能的发展可能会对人类造成威胁，他呼吁对人工智能安全进行更多的研究。“当我们得到比我们更聪明的东西时，没有人真正知道我们是否能够控制它们，”辛顿说，他承诺将致力于倡导人工智能安全，而不是领导前沿研究。

辛顿还表示，他认为阿尔特曼对利润的关注超过了对安全的关注，这很不幸。