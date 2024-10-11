通用汽车能源公司宣布，已扩大其家庭能源管理产品组合，推出 PowerBank，这是一种新型模块化能源存储系统 (ESS)，可以从当地电网传输和存储能源，并与电动汽车车主的家庭太阳能发电系统集成。

GM Energy 是两年前从 Ultium Charge 360​​ 中分拆出来的家庭和商业充电解决方案部门。该业务部门最初由 Ultium Home 和 Ultium Commercial 组成。2023 年夏天，GM Energy 推出了其最初的 Ultium Home 产品组合，其中包括三个独立的套装，并配备车到家 (V2H) 充电功能。

今年五月，通用能源公司展示了其能源管理产品的功能，使用这些产品和一辆雪佛兰 Silverado EV 为整座豪宅供电。

当时，展出的组合产品包括通用汽车的新型双向电动汽车充电器（称为 Powershift 充电器）和通用汽车能源 V2H 支持套件，该套件包括 AC-DC 逆变器、家庭中心（管理房屋负载的计算机）和暗启动电池，可在系统启动并从家庭电源转换为车辆电源时提供少量电力。

如果你仔细看了当天的照片，你可能会注意到车库里还有另一款产品，看起来像是一个储能系统。今天，通用汽车能源公司确认了其家用产品系列的新产品——PowerBank。GM Energy PowerBanks 有两种不同的电池容量——10.6 kWh 和 17.7 kWh——旨在为房主在停电期间（例如在五级飓风期间）提供备用电源，或帮助抵消高峰需求期间的更高电价。

PowerBank 还可以存储从家庭太阳能电池板收集的免费能源，以帮助为家庭供电或为电动汽车充电，减少对当地电网的依赖。通用汽车能源值得信赖的太阳能合作伙伴是 Qmerit，它可以为感兴趣的客户提供场地评估、兼容性检查和个性化报价。

由于采用模块化设计，两个更高容量的 PowerBank 可以组合起来提供 35.4kWh 的固定存储。据通用汽车能源公司称，这足以为普通美国家庭供电长达 20 小时。

GM Energy PowerBank 是该公司 Energy Home System 套装中的关键组件之一，该套装还包括 GM Energy PowerShift 充电器和上文提到的 GM Energy 车到家支持套件。之前购买 GM Energy V2H 套装的客户现在可以选择单独添加新的 GM Energy PowerBank。

与通用汽车的其他能源产品一样，PowerBank 可通过通用汽车品牌的任何移动应用程序进行监控和管理。