京东日前宣布，今年京东11.11将于10月14日晚8点现货开卖。

据悉，今年京东11.11继续延续“又便宜又好”的主题。活动期间，将推出全场直降、每天领取60元额外补贴、跨店每满300元减50元等优惠举措；并推出超百项行业首创和独有的服务，为消费者的购物体验保驾护航。

据介绍，10月14日当天，京东将同步启动“超级秒杀日”，全天限时限量直降，大牌不止5折；10月17日晚8点，“京东超级18”将带来18元抢千元大牌爆款、18元买N件和18件超省打包价等经典玩法；10月31日开启的“百亿补贴日”，海量爆品官方加补限时低价，并为消费者提供爆品白条6期免息福利；11月2日的“9.9包邮日”集聚产业带白牌好货，更有厂货百亿补贴优惠加码；此外，11月3日的超级直播日、11月8日的PLUS会员日等也都为消费者准备了大量优惠和限时福利。

另一方面，据了解，今年京东11.11，京东小魔方将为广大消费者带来超10亿件新品，双11期间天天上新，更有手机重磅旗舰首发，旧物换新款新品至高补贴18%；京东百亿补贴推出多人团玩法，大牌爆款低至11元开团；在秒杀频道内，月黑风高每晚8点惊喜依旧，大牌1元抢购，抢到就是赚到；来京东看直播，除了能领略京东采销的青春风采，京东11.11期间还能享限时价、瓜分十亿补贴红包。

值得一提的是，就海外市场而言，京东表示，京东全球售将面向新加坡、美国用户分别推出满399元海运包邮6KG、满618元空运包邮，并在美、日、新三地推出特快空运一件包邮，至快4日达；京东旗下欧洲全渠道零售品牌ochama推出千款商品买一赠一、下单返券、幸运抽奖等活动，提供在欧洲24个国家的送货上门服务。

而从这一点出发，作为背景，京东透露，为便利海外消费者和客户，至2025年底，京东物流还将把海外仓面积增加100%，国际快递服务也将覆盖全球6大洲。