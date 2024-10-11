主打网盘资源分享下载的夸克，其实也在 AI 方面下了不少功夫。其 App 提供由 AI 驱动的搜索、答题、写作、视频总结等功能，希望能帮助用户节省时间提高效率，来达成某些生活工作中的使命。

这款应用能否成为“你的 AI 搜索”呢，往下看我们的试用体验吧。

界面

考虑到网盘、小说功能对于夸克 App 的同等重要性，其 App 的功能入口相对纯 AI 对话助理 App 的来说有些繁琐。不过好在启动后首页即显示搜索框，点击即可直接开始 AI 问答，而所有 AI 工具也被默认整合进同名快捷方式文件夹中。在对话框页面亦可直接选择想要的 AI 功能。想要其他非 AI 功能，自行点选即可。

AI 问答

相较于传统的搜索引擎，它在理解用户意图方面表现出色。对于问题，夸克 AI 能够迅速提供准确且相关的结果。

夸克 AI 在运行时会显示其参考的文章 / 资料来源标题，有需要的话可以点开详情查阅，同时支持类型筛选。

呈现方面，AI 生成结果的界面条理清晰，并配有清新感觉的高亮提示，用户体验佳。

翻译、拍照答题与文件总结

夸克 AI 的翻译功能在准确性和流畅性方面表现不错，结果令人满意。我们尝试了拍照答题，结果中除了给出文字解析之外，还会提供视频讲题，但该功能须付费开通学习会员才能使用。文件总结功能的表现中规中矩。

AI 写作与 PPT 制作

夸克 AI 的写作辅助功能提供不少灵感，其提供的写作种类选择非常多。在体验中我们尝试了朋友圈文案、读后感与祝福语，它都能根据需求生成高质量文本。

PPT 制作方面，我们让夸克 AI 生成有关《黑神话：悟空》的详细介绍，App 首先生成了大纲，进一步点击“生成 PPT”就得到了截图中展示的结果。尽管模板支持修改，但这默认的风格实在是有点……

AI 视频总结

截稿前，夸克的 AI 视频总结仅支持本地上传视频或网盘选择视频进行识别，无法直接针对视频网站的视频进行 AI 分析。这一点着实有些不便。

在使用中，这则 20 分钟的有关睡眠的演讲视频，夸克用了 13 分钟才完成分析，并给出了全英文的结果（实际上视频配了中文字幕）。这不是我们想要的结果。

AI 健康问答

除了上述常用效率工具，夸克也提供了健康方面的 AI 工具。利用 AI 健康问答，你可以对自身进行 AI 健康自测。夸克 AI 首先会给出一段相关的疾病与症状排查文字，随后会附上相应的 AI 自测工具，帮助你进行自测，以判断自身的实际情况。后续可根据实际情况再决定是否前往医疗机构寻求专业人士的帮助。

总结

夸克 AI 的优点显而易见，它是一款功能强大、使用便捷的 AI 应用。它在搜索、写作、翻译等方面表现出色，为用户提供了高效的智能服务。然而，在使用过程中，它也暴露出了一些不足之处。例如，在进行 AI 视频分析时，它并没有给出我们想要的中文内容。

总体来说，夸克是一款非常值得推荐的 AI 应用。随着人工智能技术的不断发展，我们相信夸克 AI 会变得越来越智能，为用户提供更加个性化、贴心的服务。