现代加拿大公司已选择 Lithion 作为其收集电动汽车电池和模块进行回收的主要官方合作伙伴。

这项多年期协议是在两家公司于 2021 年签署的初步协议之后达成的，该协议旨在验证 Lithion 独特的提取解决方案技术，该技术可回收电池中 98% 的矿物质。

通过这一战略合作伙伴关系，Lithion 将与加拿大各地 250 多家现代和 Genesis 经销商/分销商一起发挥关键作用，支持现代的企业愿景以及收集和回收锂离子汽车电池的努力。现代经销商和 Genesis 分销商现在在拥有电池寿命终止的车辆时可以联系 Lithion 团队。然后，Lithion 将把电池运送到他们最近在蒙特利尔大区落成的回收工厂 Lithion Saint-Bruno。

此外，现代和 Genesis 将受益于 Lithion 在电池管理方面的独特专业知识，从物流和收集到拆除，最后以最安全的方式和最短的时间实现回收。

“在现代加拿大，我们很自豪能够为加拿大人提供该国获奖最多的电动汽车产品线。作为电气化转型的领导者，我们必须确保我们销售到市场上的电动汽车的碳足迹尽可能低。与 Lithion 的合作使我们能够确保电池的最佳回收利用，同时与加拿大公司开展业务，”现代汽车加拿大客户体验和售后执行总监 Ken Maisonville 表示。

“多年来，Lithion一直很荣幸能够与现代汽车在全球和本地开展合作，现代汽车是一家富有远见的公司，致力于为其锂离子电池寻找可持续的循环经济解决方案。今天，我们非常自豪地将这家汽车行业的全球领导者列为我们的客户之一。此次合作为全球和加拿大铺平了道路，重申了 Lithion 在电池制造价值链中的关键、枢纽和必不可少的作用，”Lithion 副总裁兼首席业务发展官MBA Yves Noël、P. Eng.表示。

自 2024 年 6 月建成第一家从锂离子电池中提取关键矿物的商业工厂以来，Lithion 的商业活动取得了重大进展，签署了许多类似的多年期电池原料协议。