法系车在中国市场面临着不少挑战，包括激烈的竞争和消费者偏好的变化。然而，法国汽车品牌凭借其独特的设计风格、注重驾驶体验和浪漫的品牌形象，仍然能够吸引一部分消费者。许多消费者对法系车的个性化和艺术感有着独特的偏好，这为市场带来了一定的活力。此外，随着消费者对汽车的需求不断变化，法系车也在努力适应市场，推出更多符合用户需求的车型和配置。法系车在中国市场的发展仍然值得关注。

动感快背式设计，法式独有的配置风格

创新而出乎意料的快背设计与新款标致 E-408 的现代感完美契合。该平台可实现完全电气化，同时又不影响风格、动感或内部舒适度。

标致 E-408 的总长度为 4.69 米，宽度为 1.85 米（后视镜折叠），采用多能源 E-EMP2（高效模块化平台），轴距长度为 2.79 米。如此宽大的尺寸允许将电池安装在汽车底部，即车轮之间的地板下，从而节省了车舱空间并降低了标致 E-408 的重心，以实现动态道路行为，从而提高驾驶乐趣。这种架构结合了快背式轿车的动感优雅、堪比最佳轿车的道路性能以及略微升高的驾驶位置，从而增强了日常的享受、安全性和舒适性。

新款标致 E-408 有两个版本：Allure 和 GT。

PEUGEOT E-408 Allure 标配：LED 大灯、19 英寸合金轮毂、带可定制 10 英寸数字仪表盘的 PEUGEOT i-Cockpit、带行程规划器的联网导航、OK PEUGEOT 语音命令、无线镜像 Apple CarPlay/Android Auto、6 扬声器音响系统、加热驾驶员座椅和方向盘、双区自动气候控制、后部停车摄像头和传感器、热泵等。除了 Allure 版本的设备外，PEUGEOT E-408 GT 还标配：矩阵 LED 大灯、前停车传感器、带可定制 10 英寸数字仪表盘的 PEUGEOT i-Cockpit、带可定制 8 色氛围灯的铝制内饰、铝制门槛、免提电动尾门、Drive Assist Plus 套件（2 级半自动驾驶）等。

与所有 100% 电动车型一样，标致将在新款标致 E-408 上提供标致 Allure Care 计划，该计划涵盖电动机、充电器、变速箱以及主要电气和机械部件，最长可达 8 年或 160,000 公里。标致 Allure Care 是对标致特定保修的补充，该保修已适用于高压电池 8 年/160,000 公里，可提供全面的车辆保障。标致 Allure Care 会在标致网络内每次进行维护后每 2 年或 25,000 公里自动免费激活。标致 E-408 的车主将享受减少的维护限制，每 2 年或 25,000 公里进行一次保养。

标致i-Cockpit配备无数联网服务，温馨的氛围

10 英寸高清中央屏幕可让您控制标致 i-Connect Advanced 系统，该系统是标致 E-408 的标准配置，可提供高效、有效的 TomTom 联网导航。为了获得最佳可读性，地图显示覆盖整个 10 英寸触摸屏。至于系统更新，它们是“无线”进行的，即直接通过电信网络传输数据。

通过行程规划器和优化解决方案实现高效导航。导航系统包含“行程规划器”功能，可优化规划路线，以最大程度地延长汽车续航里程并方便充电。为了计算理想路线，系统会考虑多种信息，包括行驶距离、出发时的电池电量、目的地所需的电池电量、速度、能耗、交通状况、道路类型、海拔，当然还有目的地附近的可用充电站。

通过将智能手机连接到 PEUGEOT i-Connect 系统，还可以在车内访问 Free2move Charge 的 e-Routes 应用程序。它根据车辆的续航里程需求、充电站位置、交通状况、行驶距离等计算最佳路线，从而优化所有行程。

将智能手机连接到汽车信息娱乐系统的镜像功能是无线的（Apple CarPlay/Android Auto），并且可以同时通过蓝牙连接两部手机。四个 USB-C 端口完善了 PEUGEOT E-408 的连接设置。

新款标致 E-408 是一款 C 级高端快背车。它提供多种功能，旨在让您充分享受旅行和出行的乐趣。在新款标致 E-408 内部，中央屏幕后面的 LED 环境照明（有 8 种颜色可供选择）散发出柔和的光线，营造出精致的座舱氛围。同样的光线延伸到软垫门板，根据装饰级别，软垫门板覆盖有织物、Alcantara（右驾）或真正的冲压铝件（左驾）。

为了确保健康的车内氛围，标致 E-408 GT 可选配 AQS（空气质量系统），该系统可持续监测进入车厢的空气质量，并可自动启动空气再循环。GT 级别的 Clean Cabin 为这种宁静感锦上添花，Clean Cabin 是一种带有污染气体和颗粒过滤功能的空气处理系统，空气质量显示在中央触摸屏上。新款 PEUGEOT E-408 的 Hi-Fi Premium FOCAL 系统是与高端音响专家三年多共同设计的成果。

动力系统和充电带来独有的驾驶体验

在设计和开发标致 E-408 的过程中，效率是标致团队关注的核心。新款标致 E-408 的空气动力学设计受到了特别的关注。保险杠、前进气口、车身底部挡风玻璃和前轮下后护板。新款标致 E-408 还采用了特殊的车身底部，形成了一个符合空气动力学的平底板，因此，根据 WLTP 循环，其耗电量低至 15.2 kWh/100 公里，WLTP 综合续航里程高达 453 公里（281 英里）。

PEUGEOT E-408 配备 58.2 kWh 的高压电池。采用 NMC 811 技术（80% 镍、10% 锰、10% 钴），18 个车载模块提高了能量密度。新款 PEUGEOT E-408 在 WLTP 混合循环中的续航里程为 453 公里，可满足大多数 C 级客户的需求，他们的典型每日行驶里程在 45 公里以下（行业数据）。

再生制动可带来更顺畅的驾驶体验。使用紧凑型方向盘后面的拨片，驾驶员可以轻松激活 3 个级别的再生制动，左侧拨片可增加再生，右侧拨片可减少再生……三个再生级别为：低 (-0.6 m/s²) 感觉接近热车，中 (-1.3 m/s²) 松开油门踏板时减速度增加，增加 (-2.0 m/s²) 松开油门踏板时减速度最大，从而实现最大再生。后两个级别会自动点亮后刹车灯。

驾驶员还可以根据自己的喜好选择三种驾驶模式。默认模式为正常模式，功率为 140 kW（190 hp），扭矩为 300 Nm，在动态和续航之间实现理想平衡。运动模式（157 kW/210 hp 和 345 Nm）可实现最大性能，并在“强制降档”期间自动临时激活。ECO 模式（125 kW/170 hp，270 Nm）有利于续航，同时保留驾驶乐趣。新款标致 E-408 标配热泵以及加热方向盘和座椅，在节省电池电量的同时优化乘客的热舒适度。充电简单快捷。

对于交流充电，新款标致 E-408 标配 11 千瓦三相充电器。对于通过增压器进行直流充电，标致 E-408 可接受高达 120 千瓦的功率，只需 30 多分钟即可将电池电量从 20% 充至 80%（在正常电池温度条件下），并在 10 多分钟内恢复 100 公里的续航里程。为了优化充电，驾驶员可以从标致 E-408 的中央屏幕编程下限和上限。例如，从最低 20% 充电到最高 80% 充电。

最大程度的安全，让您高枕无忧

新款标致 E-408 配备了一套全面的最新一代驾驶辅助系统，由 5 个摄像头和 3 个雷达收集的信息提供支持，可确保安全、轻松的驾驶、操控和行驶。其中一些系统直接源自更高级别的车型：

– 自适应巡航控制，带启停功能和可调节的车距设置。

– 自动紧急制动，带碰撞风险警报：可昼夜检测行人和骑行者，速度范围为 7 公里/小时至 140 公里/小时（具体取决于车型）。

– 主动车道偏离警告，带轨迹修正。

– 驾驶员注意力警报，使用方向盘微动分析，在长途驾驶和时速超过 65 公里/小时时检测警惕问题。

– 扩展识别和显示交通标志数字集群：停止、禁止进入、禁止超车、禁止超车结束，以及通常的速度相关标志。

– 长距离盲点监控（75 米）。

– 后方交通警报：倒车时，附近有危险接近时发出警报。



在中国的市场分析，显然挑战巨大

新款标致 E-408 的确展现了法系车在电动车领域的创新与魅力。其快背式车身设计不仅美观，还兼具实用性，吸引了追求时尚与个性的消费者。同时，强劲的动力和较长的续航里程，使其在电动车市场中具备了竞争力。

然而，中国市场的竞争异常激烈，众多国内外品牌都在积极布局电动车领域。法系车在这样的环境中面临着多重挑战。首先，国内品牌如比亚迪、蔚来和小鹏等，凭借其对市场的深刻理解和快速的产品迭代，已经在消费者心中建立了强大的品牌认知。其次，特斯拉等国际品牌也在不断提升其市场份额，吸引了大量追求高科技和高性能的消费者。

尽管面临激烈竞争，法系车在中国市场也存在机遇。随着消费者对个性化和独特设计的需求增加，法系车凭借其独特的设计风格和品牌文化，仍然能够吸引一部分追求差异化的消费者。此外，随着环保意识的增强和政策的支持，电动车市场的整体需求正在上升，这为法系车提供了新的增长空间。

为了在竞争中立足，法系车必须不断提升产品的技术和性能，尤其是在电池技术和智能驾驶方面。同时，加强品牌宣传和售后服务，提升消费者的整体体验也是至关重要的。此外，适应当地市场需求，推出符合中国消费者偏好的车型和配置，将有助于法系车更好地融入市场。

总的来说，标致 E-408 的推出是法系车在电动车市场的一次积极尝试，未来能否成功还需市场的检验。在激烈的竞争中，法系车需要抓住机遇，迎接挑战，以保持其在中国市场的地位。