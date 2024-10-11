特斯拉计划明年在加州和德克萨斯州推出无人监管的全自动驾驶版Model 3和Model Y。Robotaxi 的售价预计不到 30,000 美元。特斯拉的 Robotaxi 服务不收取司机费用，仅依靠摄像头进行导航，无需雷达或激光雷达设备。客户可以召唤 Robotaxi 进行短途或长途旅行。马斯克还发布了 Robovan，这是一款可容纳 20 人的大型穿梭车。他还重点介绍了 Optimus，这是一款人形机器人，售价在 28,000 至 30,000 美元之间，但没有透露具体的发布日期。

特斯拉的愿景超越了传统汽车制造商的范畴，致力于成为一个全面的科技和可持续交通解决方案提供者，同时又不仅限于此。在埃隆·马斯克在刚刚举办的“我们，机器人”活动中，展示的无人驾驶出租车——Robotaxi（或称Cybercab），正是这一愿景的生动体现。埃隆·马斯克在特斯拉的“我们，机器人”活动上展示了特斯拉备受期待的无人驾驶出租车——Robotaxi。发布会于加利福尼亚州伯班克的华纳兄弟探索电影工作室举行，为展示自动驾驶功能提供了一个可控环境。马斯克进入了这辆银色的 Robotaxi，车门是蝴蝶式的，没有方向盘或踏板。这辆车也被称为 Cyber​​cab，他先在停车场里转了一圈，然后下车向观众发表演讲。马斯克强调了 Robotaxi 对感应充电的依赖以及无需人工干预即可运行的能力。他透露，特斯拉至少有 20 辆 Cyber​​cab 和 50 辆全自动驾驶汽车在现场，其中一些已经实现自动驾驶。

Cyber​​cab打破传统意义上的出租车设计形象

这款车的官方名称是 Cyber​​cab，其设计灵感来自 Cyber​​truck，与过去几年发布的许多其他自动驾驶出租车原型不同，特斯拉将向私人消费者出售。由于 Cyber​​cab 的设计没有方向盘或踏板，特斯拉必须先获得监管部门的批准才能开始生产并向客户销售。正如任何新款特斯拉车型一样，该车的内饰极其简约，提供双人座位，并配有大型中央信息娱乐屏幕，看起来像是直接从 Model 3 或 Model Y 上拆下来的。

与电动Cyber​​truck一样，Cyber​​cab 的外观以贯穿前端的单个全宽 LED 灯条为主，使其具有未来感。外观上也可以看到一些熟悉的特斯拉造型，包括贯穿引擎盖的锐利折痕和明显的后肩，类似于特斯拉 Model Y。其他特斯拉车型都没有的功能是超级跑车风格的蝴蝶门，理论上应该有助于进出。车轮采用坚固的空气动力学罩，无疑有助于提高自动驾驶出租车的续航里程，而车尾则配有坚固的灯条。由于该车设计为完全自动驾驶，因此不需要后视镜或后窗。

特斯拉尚未透露 Cyber​​cab 动力系统的具体细节，也没有透露一次充电可以行驶多少英里。Cyber​​cab 将成为首款标配无线感应充电的特斯拉汽车。正如我们之前报道的那样，Cyber​​truck 似乎已准备好配备无线充电器，但它很可能成为未来可改装的选项。

无线充电在消费类电动汽车中已经存在了很长时间，但从未真正流行起来。然而，人们认为无线充电将成为自动驾驶汽车的一个更突出的功能，因为它可以让汽车自行充电，而无需任何人插上电源。特斯拉还简要展示了一段能够清洁车辆的自动系统的视频。马斯克提到预计运营成本为每英里 0.20 美元，这似乎是一个雄心勃勃的目标。这位特斯拉首席执行官设想的未来是，人​​们拥有几辆自动驾驶出租车，像“牧羊人”一样管理车队，通过拼车网络为他们赚钱。

他还提到，消费者将可以购买它。它不会只用于马斯克多年来一直大肆宣传的自动驾驶共享汽车车队和特斯拉网络，它的销售将是开放性的。这位首席执行官表示，特斯拉的目标是将 Robotaxi 的售价定在 3 万美元以下。至于何时投入生产，马斯克表示将在 2026 年投入生产，但他也承认，他的时间表经常出错，因此可能会在 2027 年投入生产。

谈到 Cyber​​cab 的技术，他说它使用了人工智能和视觉。特斯拉早已放弃了其他自动驾驶出租车（如 Waymo）广泛使用的雷达和传感器。正因为如此，他说 Cyber​​cab 不需要昂贵的设备，特斯拉可以保持较低的制造成本。Cyber​​cab 将依靠 FSD 系统的改进来实现自动驾驶。

让人眼前一亮的20 座自动驾驶客货车 Robovan

除了 Robotaxi，特斯拉还推出了另一款无人驾驶汽车——一款自动驾驶货车，可用于 20 人公共交通或货物运输。我们没有得到关于这款面包车的太多信息，只知道它能搭载 20 人（虽然上面的照片只显示 14 个座位），或者也能运载货物。官方图片显示的配置是载人版，特斯拉在其网站上贴了几张内饰照片，让人们看看这款面包车的内部是什么样子。

这些只是乘客配置——我们还没有货物配置的照片场景。虽然乘客配置看起来有足够的货物空间（这对于机场班车之类的东西肯定很有用）。特斯拉首席执行官埃隆马斯克表示，Robotaxi 将能够将运输成本降至合理范围， Robovan 将进一步降低至每英里 5-10 美分。

这样的车辆对于需要频繁接送的班车路线（如机场或学生班车）很有用，对于没有足够的乘客乘坐普通 80 名乘客的公交车的城市很有用，当然也对于货物配置的城市最后一英里运输很有用。马斯克还重申了他的观点：“未来应该看起来像未来”，这在 Robovan 的设计中得到了明显体现，看起来有点熟悉。Robovan 的设计确实相当出众，但考虑到特斯拉在出众概念方面的量产历史，它实际上可能会以这样的状态实现。

特斯拉已经计划明年以 6 种方式改变世界（Robotaxi、Semi、经济型电动汽车、下一代 Roadster、无人驾驶 FSD 和 Optimus），现在我们又看到了一款产品。

人形机器人 Optimus将融入人类的生活并充当帮手

特斯拉的一系列人形机器人 Optimus 与特斯拉新款 Robovan 汽车一同亮相。一段视频中还可以看到该机器人执行着人类的日常任务，比如从门廊拿包裹和给植物浇水。

“擎天柱Optimus会走在你们中间，”特斯拉首席执行官埃隆·马斯克说道。“你可以直接走到他们面前，他们会为你端上饮料。”马斯克解释说，它基本上可以“做任何事情”，并举了一些例子，例如遛狗、照看孩子、修剪草坪、为您提供饮料等。他说，“长期”成本将为 20,000 至 30,000 美元。马斯克说：“我认为这将是有史以来最伟大的产品。”

马斯克去年发布了一款更轻更快的第二代机器人。在 4 月份的财报电话会议上，他表示 Optimus 将在今年年底开始执行“有用的任务”，并可能在“明年年底对外销售”。2021 年，马斯克首次公布特斯拉机器人项目时，它还不是一款严肃的产品，当时一名身穿机器人套装的男子走上舞台，表演了一段滑稽的舞蹈。但在 2022 年，该公司展示了一款小心翼翼走上舞台的粗糙原型。

马斯克曾雄心勃勃地承诺，Optimus将“彻底改变文明”。他还向投资者许下更大的诺言：Optimus将带来“两个数量级”的潜在经济产出提升，而且可以“大批量生产，最终产量可达数百万台”。马斯克表示，擎天柱的成本约为“2 万美元”，将带来“一个没有贫困的未来”。



特斯拉愿景不断修正已完全不是一家汽车厂商

埃隆·马斯克多次强调，特斯拉不仅仅是一家汽车制造商，而是一个综合性的科技公司，致力于推动可持续能源的未来。特斯拉的核心目标是加速全球向可持续能源的转变。除了电动汽车，特斯拉还积极生产太阳能电池板和储能设备（如Powerwall和Powerpack），旨在提供全面的能源解决方案，推动清洁能源的广泛应用。这种多元化的产品线不仅展示了特斯拉在能源领域的创新能力，也为全球用户提供了更为全面的可持续能源选择，促进了绿色经济的发展。

在自动驾驶技术方面，特斯拉的持续投资和研发使其成为行业的先锋。通过不断的软件更新和数据收集，特斯拉的Autopilot和FSD（完全自动驾驶）功能不断进步，推动了智能交通的未来，提升了出行的安全性和便利性。特斯拉的Robotaxi项目，作为无人驾驶出租车的代表，展示了公司在智能出行领域的前瞻性思维。Robotaxi的设计使其能够在没有人工干预的情况下自主运营，改变了传统出租车服务的模式，预示着未来出行方式的重大变革。

此外，特斯拉的自动驾驶客货车Robovan的开发，进一步展示了其在智能交通领域的雄心。Robovan不仅为物流和运输行业提供了全新的解决方案，还通过自动化技术提高了运输效率，降低了运营成本。这一创新不仅满足了市场对高效运输的需求，也为特斯拉开辟了新的商业机会，进一步巩固了其在交通运输领域的领导地位。

特斯拉的Optimus智能人形机器人项目是公司在人工智能和机器人技术领域的重要探索，进一步拓展了其技术边界。Optimus旨在开发一种能够执行多种任务的通用机器人，具备人类的灵活性和智能。这一项目不仅展示了特斯拉在自动化和智能化方面的创新能力，还反映了公司对未来工作环境的愿景。Optimus的设计目标是能够在工厂、家庭和其他场所中执行重复性和危险性较高的工作，从而提高生产效率和安全性。通过将先进的机器学习和计算机视觉技术应用于机器人，特斯拉希望能够创造出一种能够与人类协作的智能助手，改变传统的工作方式。Optimus项目的成功将不仅为特斯拉开辟新的市场机会，也将推动整个机器人行业的发展，进一步巩固特斯拉在科技创新领域的领导地位。

特斯拉不仅销售汽车，还提供一系列增值软件服务，包括车载娱乐系统、导航、远程监控等，这些服务增强了用户体验，并为公司创造了持续的收入来源。特斯拉建立的全球超级充电站网络，解决了电动汽车充电的便利性问题，进一步推动了电动汽车的普及，促进了可持续交通的实现。特斯拉的企业文化强调创新和快速迭代，吸引了大量顶尖人才，使公司能够在技术和市场上保持领先地位。通过这些多元化的战略和愿景，特斯拉展现了作为一家综合性科技公司的雄心，致力于推动交通、能源和科技的融合，创造一个更加智能和可持续的未来。这一切都表明，特斯拉正在重新定义出行和能源的未来，成为全球可持续发展的重要推动者。