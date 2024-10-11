小鹏汽车全球首款AI汽车——小鹏P7+于深圳全球首秀亮相。因AI而生，深度融合科技与艺术之美，结合端到端大模型，为用户带来全面越级的智慧出行体验。

小鹏汽车董事长 CEO何小鹏表示，小鹏P7+自诞生之初便肩负两大使命：让更多普通人感受到豪华行政级的空间与舒适，让更多燃油车用户体验到高阶智能纯电的乐趣。

面对未来十年，作为小鹏汽车的开山之作，小鹏P7+是端到端四部曲构想的里程碑，肩负两大使命而来，它将开启全新AI汽车时代。

未来科技美学，引领智能纯电设计趋势

小鹏汽车深知用户对高颜值的关注，在设计上小鹏P7+以未来科技美学为灵感，遵循宇宙之美的设计理念，引领外观美学的全面升级。采用“星际穿梭”设计主题，融合AI美学与飞行汽车X2的设计风格，打造更优雅、更具科技感的悬浮掀背造型。

在配色方面，小鹏P7+此次推出了五款配色，分别是新月银、星云白、暗夜黑、星暮紫、云贝米，以不同的配色展现出科技感与品质感。

前脸设计上，小鹏P7+采用Robot face家族设计，其设计灵感来自于科幻电影中的机器人；延续Xpeng设计，大灯组点亮时，视觉感受更为柔和。

生动力曲面造型设计充分融合力量与美学概念，为车身侧面打造出饱满而流畅的线条。同时流体般的车侧没有凸起物，有效降低车辆风阻，整车风阻系数仅为0.206Cd。从各个角度来看，小鹏P7+的线条均体现了紧致、运动与力量感。

车顶采用悬浮式设计理念，配合尾部的双层尾翼，展现出更具动感的轿跑姿势。特殊的设计让小鹏P7+实现了新能源轿跑车型的不可能三角，即高颜值、低风阻、大空间三者兼顾。

30万内最大空间轿跑，豪华行政级空间与舒适

小鹏P7+被誉为SUV版轿跑，其空间标准在30万内具有绝对优势。车身尺寸方面，小鹏P7+车身长度5056mm，轴距更是达到3000mm，别具一格的设计，让小鹏P7+实现同级最高的88%超高空间利用率。

为获得更加宽裕的车内高度，小鹏P7+拥有行业内最薄的800V电池包，厚度仅为109mm；结合CTB车身电池一体化技术，进一步优化底盘高度，使得车内垂直高度最高达到973mm，做到了同级最佳。

小鹏P7+的前后排均拥有接近1米的超大乘坐空间，其实际体验媲美豪华行政级轿车，后排膝部空间达到同级最优的157mm，即便1米9的大长腿也能够轻松乘坐，实现前后排二郎腿自由。在小鹏P7+的后排甚至可以设置爬爬垫，将其变为儿童玩乐空间。

得益于后备箱掀背式开启结构，小鹏P7+实现了3个1米，即开口长1米，宽1米，高1米，标准状态下，整个后备箱尺寸达到725L，后排放倒后更可拓展至2221L，不只是方便装载行李，更是拥有堪比SUV的装载能力，在二排放倒的情况下，能够装入32个20寸的登机箱，这一表现超越部分豪华中型SUV30%，被媒体称为空间怪物。

大空间，还需要更舒适，小鹏P7+的内饰设计融合“云上空间”设计语言，从视觉到触感，为用户带来家一般的温暖与惬意。

小鹏P7+采用独有全功能云感舒适座椅，8层设计结构，包括20mm零压记忆棉以及120mm紧实支撑发泡层，根据中国人的身体体格，打造更大的贴合面基。在座椅舒适性参数方面，小鹏P7+全面超越了豪华行政级轿车。

同时，前后排座椅均支持按摩、加热、通风功能，更提供行业首创6大智能场景式按摩，为用户带来前所未有的放松体验。不仅如此，后排座椅还支持10°的无级电动调节，靠背最大角度达到37°，长距离出行能获得足够放松的乘坐体验。

小鹏P7+将所有舒适性功能做到了全部标配，认为只有全系标配才是30万级纯电轿车该有的样子

旗舰AI科技，重新定义人车生活

小鹏P7+全系首发搭载小鹏全新一代AI鹰眼视觉方案，其智驾水准达到了小鹏汽车的最高水平，配合首发搭载的AI天玑5.4.0版本系统，不仅做到了不限路况、不限路线的AI智驾体验，真正做到了全国都能用，全国都好用，还能够实现XNGP的0速激活，原地启动。何小鹏同时指出，该功能将交付即可用。

为了保证功能的可靠性，AI鹰眼视觉方案是行业首个单个像素Lofic架构纯视觉方案，在面对诸如明暗光替换、强逆光、弱光等环境下，能够更快的适应变化，同时相比起传统摄像头，具有更准，更清，更远的信息采集能力。

在感知能力上，小鹏P7+可实现1.8个足球场大小的感知范围，同时能够对异型/未知障碍物进行清晰地识别。相比起传统手写规则的智能驾驶，在AI端到端大模型的加持下，能够100%发挥摄像头采集的信息数据。

作为国内首款大模型加持下的车机系统，AI天玑系统同样致力于给用户更好玩、更好用的智慧座舱交互体验。小鹏P7+搭载高通骁龙8295车规级座舱芯片，配合12.3英寸全液晶仪表盘、15.6英寸中控屏、8英寸后排娱乐屏，真正实现了虚拟座舱，多屏交互。