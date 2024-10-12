为应对城市内外人员和货物运输的日常挑战，Mobilize重申了其对简单、安全和可持续的移动解决方案的承诺。Duo 是一款专为城市使用而设计的电动四轮车，是 雷诺 Twizy的继任者，而 Bento 则是其实用版本。这两款车还可以在公共交通有限的地区提供移动解决方案。

Duo 和 Bento 面向零售和商业客户。Duo 是双座车，可以根据车型和当地法规驾驶，有驾照或无驾照均可。Bento 是微型货车，需要驾照。它没有乘客座位，而是有一个 649 升的货箱，用于装载小型设备和其他货物。

Duo 和 Bento 车身紧凑（长度分别为 2.43 米和 2.54 米），在城市交通中易于操控。由于占地面积小，因此易于停放。

Duo 和 Bento 的驾驶位置居中，悬架经过优化，可提供独特的驾驶体验。它们标配驾驶员安全气囊，这在四轮车领域尚属首例。这两款车的续航里程都很长，Duo 续航里程可达 161 公里，Bento 续航里程可达 149 公里，因此无需频繁充电。

Duo 和 Bento 打破了汽车设计的传统风格。它们的大面积玻璃和鞘翅门让它们看起来像一个未来派的太空舱。Duo 和 Bento 的设计符合生态环保理念，均采用了 40% 以上的再生材料，且 95% 的材料可回收利用。

Duo 和 Bento 是原生连接的。它们有自己的“MyDuo”移动应用程序，可用于生成最多六个数字钥匙，这是雷诺集团的首创。

Duo 和 Bento 将在巴黎车展上以最终涂装亮相，并将通过雷诺网络发售。Duo 将于 2024 年 10 月 14 日起接受订购。

Mobilize 首席执行官 Gianluca De Ficchy 表示：“Duo 和 Bento 旨在应对城市及周边地区的出行挑战，体现了Mobilize的愿景：为零售和商业客户带来更安全、更简单、更环保且与当今城市面临的主要问题紧密结合的出行解决方案。”